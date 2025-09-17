Čeští zbrojaři hýbou Evropou. Bude tržní ocenění skupiny CSG vyšší než u ČEZ?

Objevují se zatím neoficiální zprávy, že se skupina CSG připravuje ke vstupu na burzu v Amsterdamu a pravděpodobně se začne obchodovat i v Praze. V malém českém byznysovém rybníčku by šlo nepochybně o velkou událost. V tisku se objevila již řada spekulací o tom, na jakou úroveň ocenění bude pravděpodobně firma cílit při stanovení uváděcí ceny akcií.
Čteme pochybnosti o tom, zda ambice české zbrojařské firmy nesahají příliš vysoko. Kriticky se zmiňuje vysoký násobek EBITDA (tedy zisku před zdaněním, úroky a odpisy) a z toho pak vyplývající vyšší tržní ocenění než u velkých zavedených zbrojařů ze západu Evropy, jako je italský Leonardo nebo švédský SAAB.
Pokud by se tyto spekulace potvrdily, pak by tržní ocenění skupiny CSG bylo nejspíše vyšší než u ČEZ. I to zřejmě u některých českých komentátorů vyvolává údiv a pochybnosti. Všechny tyto úvahy se opírají pouze o spekulace a dohady a takto je třeba alespoň prozatím k nim přistupovat. Nicméně i nad hypotetickými situacemi má smysl se zamýšlet.
Interní odhad agentury Bloomberg, ukazuje, že finanční trh vnímá CSG jako „evropský Rheinmetall v malém“.
Skeptická hodnocení obranného průmyslu obecně vycházejí z úvahy, že již dnes je hodnota firem nadhodnocena zejména v důsledku války na Ukrajině. Jakmile dojde k ukončení konfliktu, lze údajně předpokládat, že „bublina praskne“ a ocenění firem citelně klesne. Dokladem tohoto tvrzení mají být již poklesy akcií v posledních týdnech, zejména pak po jednání prezidentů USA, Ukrajiny a evropských lídrů ve Washingtonu.
Je ovšem zřejmé, že z výkyvů akcií za několik málo týdnů nelze nic podstatného vyvozovat pro perspektivu daného odvětví. Samozřejmě žádný strom neroste do nebe a stejně tak akcie firem z obranného průmyslu nemohou strmě stoupat donekonečna. Korekce je přirozená věc a dalo se s ní počítat. Na druhou stranu dlouhodobá, resp. minimálně střednědobá perspektiva odvětví zůstává optimistická.
Případná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou (i ta je zatím, bohužel, někde na dalekém horizontu, zastřená hustou mlhou) by pravděpodobně způsobila krátkodobý pokles ocenění obranného sektoru. Nicméně, středně až dlouhodobě zůstává sektor podpořen strukturálními trendy, kterými jsou: zvýšené rozpočty na obranu, evropská bezpečnostní politika a potřeba znovuvyzbrojení evropských armád. Ocenění tak mají dobré šance se stabilizovat nebo obnovit růst.
Investoři mají velmi rádi stabilní odvětví s garantovanými státními zakázkami. A obrana je nyní vnímána podobně jako energetika nebo telekomunikace v době krize – odolná vůči cyklickým propadům. Pokud jde o samotnou skupinu CSG, i zde najdeme dostatek argumentů pro vysoké ocenění.
Podle dostupných informací v roce 2024 dosáhla skupina tržeb kolem 4 miliard eur a ztrojnásobila čistý zisk na více než 13 miliard Kč. EBITDA dynamicky roste a CSG má silnou marži, která převyšuje řadu evropských konkurentů. Dle neověřených informací aktuální objednávková kniha CSG přesahuje 11 miliard eur, což zajišťuje stabilní příjmy na několik let dopředu. Pokud je tato informace reálná, znamená pro investory i banky vysokou míru jistoty a to je v prostředí obranného průmyslu zvláště důležité.
|
Czechoslovak Group posiluje v Německu. Nově má podíl v chemičce
Pokud uvažujeme o potenciální tržní hodnotě firmy, jako je CSG, pak za velmi významnou zprávu považuji získání strategické zakázky v USA. V srpnu 2025 získala CSG prostřednictvím MSM North America kontrakt s armádou Spojených států na výstavbu muničního závodu v hodnotě 635 milionů dolarů. Pro firmu z České republiky se jedná nesporně o klíčový průlom na americkém trhu, který posiluje reputaci a otevírá dveře k dalším zakázkám.
Skupina CSG systematicky investuje do akvizic a expanze (muniční, letecký i pozemní segment). Firma je aktivní na trzích EU, USA i Asie. Geografická diverzifikace je opět parametr, který významně snižuje rizikovost a zvyšuje ocenění.
Univerzální supermarket
O navyšování zbrojních obranných rozpočtů, de facto globálně, již byla řeč. To znamená dlouhodobě silnou poptávku po munici, technice a službách, které skupina CSG nabízí. Na rozdíl od mnoha malých výrobců je CSG jediným velkým obranným holdingem střední Evropy, schopným kompletních dodávek (munice, pozemní technika, aerospace). V očích investorů tak jde o unikátní a univerzální supermaket pro evropský trh.
Je tedy pochopitelné, že mediální spekulace o přípravě vstupu CSG na burzu vyvolávají vlnu zájmu a očekávání. Interní odhad agentury Bloomberg, který uvádí ocenění až 30 miliard eur (tedy 750 miliard korun), ukazuje, že finanční trh vnímá CSG jako „evropský Rheinmetall v malém“.
|
Zbrojaři jako nový motor českého průmyslu? Situace tomu nahrává
Ať už nakonec případný vstup CSG na burzu dopadne z hlediska ocenění tak, či onak, je více než pravděpodobné, že se nám po dlouhé době objeví na evropském kapitálovém trhu firma českého původu, která je schopna hrát (nejméně na evropské úrovni) tu nejvyšší ligu.
Myslíme-li seriózně posun české ekonomiky od středně vyspělé země k těm opravdu nejbohatším, a tedy usilujeme o další posun Česka na žebříčku sofistikovanosti a přidané hodnoty, pak bychom měli přivítat mezinárodní úspěch každé české firmy a těšit se z něj. Bez takzvaných národních šampionů nelze vysoce úspěšnou ekonomiku vybudovat. Stačí pozorovat a chápat svět okolo nás.
Autor je ekonom, bývalý premiér a guvernér České národní banky