Proč jsem (nerad) na CzechTeku fandil policii. Byla pro technaře důležitější muzika, nebo protiprávnost?

Jako by se pořád vracela ne úplně dořešená otázka: kdo měl tehdy pravdu? Policisté a politici, kteří se zaklínají právem majitelů udusaných pozemků chránit svůj majetek, anebo tanečníci stylizující se do role jakýchsi novodobých hippies, kteří pro změnu vzývají svobodu?

Pro připomenutí – policie na nelegálně obsazené louce tvrdě zasáhla proti účastníkům technopárty, a to do té míry, že velitel zásahu své těžkooděnce povzbuzoval podle svědků téměř indiánským válečným pokřikem: „Pomalým krokem vpřed a řezat!“ Prostě u Mlýnce na Tachovsku byl tehdy mlýn jako v ragby.

Tak rád bych na tomto místě napsal, že fandím zbitým technařům, kteří jsou mi od pohledu sympatičtější než policisté s obušky. Přece jenom, tancovala tam určitě spousta krásných potetovaných holek s piercingem a dredy.

Jenže... Bohužel musím dát za pravdu spíš těm nesympatickým policajtům. Koneckonců, někteří veteráni techna se „odkopali“ i ve výročních rozhovorech, které poskytovali letos v létě.

„Co se týče výzev k rozchodu, tak technaři neuposlechli, to je, myslím, dobře, vzhledem k tomu, že policie od začátku postupovala nepřiměřeně a protiprávně,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES 30. 7. účastník CzechTeku Martin Kutenič.

I v našem demokratickém státě je neuposlechnutí výzvy policisty přestupkem proti veřejnému pořádku samo o sobě (podle zákona o přestupcích). Jestli policie postupuje správně, je podle mě namístě řešit až později. Já bych se po takové výzvě spakoval – a svědci nepopírají, že dotyční, kteří té výzvy uposlechli, zásahu unikli. Naproti tomu jsem slyšel i přirovnání CzechTeku k zásahu 17. listopadu 1989, ale to už je hodně přitažené za vlasy.

O pár řádků dál účastník CzechTeku popisuje, jak se technaři postavili policistům, když už došlo k bitvě: „Měli jen holé ruce, maximálně mohl někdo zvednout kámen.“ Jestli se, milí technaři, divíte, že jste ty policajty naštvali a vyprovokovali k možná nepřiměřenému zásahu, když jste po nich házeli šutrama, tak jste fakt naivní.

Brutalitu nelze popřít

Na druhou stranu, ten zásah bezpochyby nepřiměřený byl, když po něm někteří technaři dostali odškodnění, ale obě strany si ho mohly ušetřit.

Já sám poslouchám spíš rock a není mi jasné, jestli filozofií technopárty je spíš zatancovat si, anebo dělat něco nelegálního. Ale je potřeba vidět také kontext. CzechTek byl vyvrcholením několikaleté „hry na honěnou“, kdy se technaři vždycky někde vyloupli k nelibosti okolních obyvatel, pár dní tam „pařili“ a pak se „vypařili“. Zbyly po nich odpadky. Vezměme si třeba nepovolenou šestidenní technopárty v Andělce v Libereckém kraji z roku 2002, kde se bavilo 12 tisíc lidí. Na CzechTek bylo prostě zaděláno už několik let předem.

Někdy si říkám, že bych se na takovou lesní technopárty zajel ze zvědavosti podívat, tedy pokud by byla legální. Za pokutu mi to nestojí. Jenže mám smůlu, protože žádný CzechTek už nikdy nebude. Poslední se konal v roce 2006, rok po brutálním zásahu, ve vojenském prostoru v Doupovských horách „ve spolupráci s armádou a úřady“. Pravověrní technaři proti tomu protestovali. Legální akce pro ně ztratila půvab. A to je právě ono...