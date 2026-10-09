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Jak paní Dáša předala Havlovu cenu paní Dáše. A co Havlíčkův dvakrát natržený zadek?

Petr Kolář
Politický diář   9:00
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Dagmar Havlová na zahájení 60. ročníku filmového festivalu Karlovy Vary. (3. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Dnešní Politický diář se zaměří na rošády kolem odkazů a cen Václava Havla, které doprovází rozchod nadace s přejmenovanou knihovnou. Podíváme se také na triumfální vítězství Filipa Turka nad policií, jehož kolize se sanitkou skončila „pouze“ u přestupku, a na závěr si posvítíme na vicepremiéra Karla Havlíčka, který nabídl veřejnosti až přespříliš intimní pohled na své lékařské zákroky.

V pondělí jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny prezidenta Václava Havla. Krom jiného obdržel in memoriam i jedno velice speciální ocenění. „Letošní Cena Vize 97 bude udělena in memoriam Václavu Havlovi – zakladateli Nadace, jehož myšlenky a odkaz jsou s její činností neodmyslitelně spjaty. Ocenění jeho jménem převezme paní Dagmar Havlová,“ uvedla Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 v oficiální tiskové zprávě.

Mimochodem, jak Havlová oznámila, letošní ročník udělování tohoto ocenění byl posledním. Podle exprezidentovy choti proto, že nadace převzala organizaci Ceny Václava Havla za lidská práva místo přejmenované Knihovny Václava Havla. Ta se po sporech a rozkolu hlavních aktérů nově nazývá 1. prezidentská knihovna, ačkoli její webové stránky naleznete pod odkazem vaclavhavel.cz.

Bude zajímavé sledovat, kdo se stane prvním laureátem nové, respektive staronové, nebo je možná přesnější označení spojené ceny, nesoucí jméno Václava Havla. Možností bude jistě spousta, ale možná vás na první dobrou jedno konkrétní jméno napadne hned… Tak uvidíme, jak si s tím Dagmar Havlová poradí.

Policie uzavřela vyšetřování červencové nehody čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na pražském náměstí I. P. Pavlova s tím, že se při ní nestal trestný čin. Věc ale předala Úřadu městské části Praha 2 s tím, že má prověřit možný přestupek obou účastníků havárie. Jakmile se o kroku policie dozvěděl sám Turek, komentoval věc coby jednoznačný vítěz. „Vyváleli mě v hnoji, nadávali mi, předem mě v očích veřejnosti odsoudili a já se nemohl bránit, protože policie nehodu stále vyšetřovala. Dnes je jasné, že nedošlo k trestnému činu a poběží jen přestupkové řízení,“ vykládal fanfarónsky. Šéf Motoristů Petr Macinka si dokonce stýskal, že se teď Turkovi určitě nikdo neomluví.

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Trestný čin spáchaný za volantem má přitom poměrně jasné vymezení. Autonehoda se jím stává především tehdy, když při ní dojde k vážnějšímu zranění nebo usmrcení osob, k řízení pod vlivem návykových látek, neposkytnutí pomoci nebo k úmyslnému obecnému ohrožení či způsobení velké škody. Naproti tomu běžné nehody bez zranění, kde vznikla pouze škoda na majetku (byť třeba vysoká), se obvykle řeší jako dopravní přestupky. Kdo viděl videozáznam, mohl sledovat, jak se Turek snaží předjet kolonu aut odbočovacím pruhem vlevo a hodlal pokračovat rovně. K jeho smůle se ovšem zleva v protisměru řítil sanitní vůz. Zatímco ostatní zjevně jeho varovné signály slyšeli či viděli a zastavili, Turek po „myšce“ pokračoval. Do auta narazil, to se převrátilo na střechu a jen zázrakem se nic vážnějšího nestalo.

Podle žalobce Turek naplnil takřka všechny znaky trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, ovšem řidič sanitky nebyl zraněn natolik vážně, aby se kvůli následkům nehody musel léčit déle než týden, což by mohlo znamenat zmíněnou právní klasifikaci. Čestný prezident Motoristů a jeho věrní se tak mohou dál rozčilovat nad „válením v hnoji“. Člověk by skoro zamáčkl slzu…

Kandidátka za ANO do Senátu ve Vyškově a vrchní sestra Petra Absolonová prý Karlu Havlíčkovi „dvakrát natrhla zadek“ a on je za to vděčný. „Nebojte se toho, já jsem u tebe byl dvakrát na kolonoskopii, krásně jsi mě uspala, já jsem to jen tak jako cejtil, nejdřív jsi mi to udělala zezadu, pak jsi mi to šoupla do pusy…“ Ano, to v podcastu s Andrejem Babišem a Absolonovou vicepremiér Havlíček skutečně řekl. Doufejme, že se vrátí do role seriózně vyhlížejícího suchara. Protože jinak je to téměř na průjezd stejné křižovatky, kterou pojede Filip Turek.

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