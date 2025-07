Česko je rájem billboardů. Ba co víc - zůstane jím i nadále

A tohoto „studijního materiálu“ bude zřejmě přibývat. Důvodem je změna v regulacích billboardů u našich komunikací. Jak upozornil server Seznam Zprávy, původní snaha o regulaci či omezení počtu billboardů podél našich silnic a dálnic se dočká úplného opaku. Může za to legislativní změna v zákoně o pozemních komunikacích, kvůli které by se od 1. července příštího roku neuplatňovalo tzv. silniční ochranné pásmo v zastavěném území měst a obcí (bez ohledu na hustotu zástavby).

V případě dálnice v současné legislativě je šíře ochranného pásma 250, u komunikací I. třídy je to 50 metrů a u II. třídy je to 15 metrů. V takovýchto pásmech nyní nesmí žádné reklamní poutače stát (až na výjimky). V tzv. souvislé zástavbě žádné ochranné pásmo není.

Nová regulace však změnu v pravidlech pro ochranné pásmo ve městech a obcích uvolní, takže nebude potřeba žádná zvláštní povolení. Lze čekat, že zde naopak porostou nové reklamní poutače jako po dešti. Ostatně to potvrzují i některé subjekty oslovené výše zmíněným serverem.

Krok zpět

Nesmíme totiž zapomínat, že již nyní je podél celé řady komunikací spousta nelegálních billboardů. Jenže zatímco dosud se o jejich odstraňování snažili silničáři a úředníci (rozuměj správci komunikací), tak nově bude spadat tato kompetence jen pod stavební úřady.

A ať si kdo chce, co chce říká, tak zatímco silničáři občas nějakou tu úspěšnou akci na odstranění nepovolených billboardů provedli (i když to nějaké horentní počty nebyly), tak u úřadů se podobné akčnosti spíše nedočkáme. Přeci jen samotné správní řízení nějakou dobu trvá, je možné se proti němu odvolávat a ani samotný tlak úřadů nebývá nijak silný.

Přitom poslední a dosud aktuální novela zákona o pozemních komunikacích, která je v platnosti od ledna 2024, měla být právě tím účinným bičem na likvidaci nepovolených billboardů. A nyní tedy stát jeho novelou udělá ještě krok zpět, aby záplava reklamních poutačů a billboardů nabobtnala.

Rozhoduje cena

Leckdo může podotknout, že se nebudou opakovat 90. léta, kdy se to v okolí silniční sítě hemžilo tisícovkami outdoorových reklamních nosičů, často na zcela nevhodných místech. Je rovněž zajímavé, že v dnešní době internetu se stále v tak hojné míře používá tato forma reklamy. Ale i zde rozhoduje cena a ozdoba komunikací je nejen výnosná, ale i finančně dostupná marketingová alternativa k televizním, rádiovým a printovým reklamám.

Česká republika tak má našlápnuto pokračovat, aby byla rájem billboardů. Leda, že by stát objevil nějaké geniální řešení v jejich regulaci a hlídání (a odstraňování) jejich nelegálního umísťování. Ale po více než 35 letech od sametové revoluce se toho asi jen tak nedočkáme. Navíc v zemi, kde se pomalu rok co rok pořádají nějaké volby. Kde jinde by politici mohli tu oslavovat své koně, tu dštít síru na své konkurenty? Navíc všem na očích…