Dálnice k polským hranicím? Sliby jsou delší než normalizace

Zatímco na polské straně už dávno hotová dálnice skončila na hranici uprostřed luk, na české straně se nic nedělo. Jen polský ministr infastruktury před časem vzkázal: „Čekáme na české bratry. My jsme svoji práci vykonali.“

Když už se konečně ke stavbě schylovalo, české firmy napadly rozhodnutí o přidělení obří zakázky na dodavatele stavby polské firmě Budimex. A vše se opět protáhlo. Na loukách, kde měl vést český úsek dálnice, se mohly dál prohánět traktory.

Absurdní pohled na opuštěný konec polské autostrády, trčící uprostřed luk, vyvolával vtipné asociace a glosy kolemjedoucích. Poláci, na něž máme tendenci shlížet trochu z patra, to už před časem pojali s humorem. Otevřeli svoji dálnici s krasojízdou maluchů, Fiatů 126p, ve kterých mnozí severní sousedé i Češi trávili nejednu dovolenou v socialistických zemích.

Přesvědčování přesvědčených

Zatímco na polské straně se makalo i v noci, v Čechách se dohadovalo, kdy se začne a vlastně s kým. Stavěly se jen plány, sliby a naděje. Zejména v Trutnově, okolo něhož má vést jeden z nejnáročnějších úseků s mosty a tunely, se před volbami děly velké věci. Město tradičně obklopily billboardy s nápisy „Urychlím výstavbu dálnice“, rozdávaly se samolepky s nápisem D11 a škrabky na auta. Přes dvacet let a stále nic.

Velká hlava, větší snad než ta Leninova, která kdysi stála na náměstí v Žilině, nás z nároží ujišťovala, že výstavba bude urychlena. Z modrých transparentů v nadživotní velikosti, kde dříve byly hlavy s červeným pozadím, bývalý starosta a dnešní poslanec Adamec pravidelně přesvědčoval snad jen přesvědčené - ač měl jen pramalý a formální vliv. Sliby nezarmoutíš.

Ty přicházely obvykle před volbami a trvaly déle než celá normalizace. Co na tom, že Poláci makali, zatímco u nás se spekulovalo a honily voličské hlasy.

Sláva! Tedy… sice jedna z trutnovských průmyslových zón, kterými je okresní město prošpikované, leží na opačné straně, než kde budou sjezdy, a betonové pilíře mají vyrůst mezi rodinnými domy. Ale co, hlavně že tu dálnici máme – tedy budeme mít. Zbývá jen vyřešit pár drobností. Třeba to, co s auty, která se v jedné okrajové části města, kde se koná i náš známý festival TrutnOFF, přivalí přímo do rodinné zástavby.

Stavbu slavnostně zahájil ministr dopravy, obklopen stážisty, soukmenovci z místní politiky a Velkou hlavou. Do pohraničí, kde za Trutnovem končí koleje, to snad urychlí cestu k horám, region na periferii přiblíží k vnitrozemí a nás k Baltu. Teď už jen doufejme, že se v šibeničním termínu do počátku roku 2028 dálnice skutečně dostaví a cesta nakonec nepovede jen do dalších volebních kampaní. Abychom místo nové dálniční autostrády zase nekoukali jen na další předvolební billboardy s Velkou hlavou, prázdnými sliby a nenaplněnými hesly.

Autor je zakladatel Open Air Festivalu Trutnov, občanský aktivista a bývalý disident