Cestička k hranici známě se vine... Aneb óda na dálnici D5

Úsek dálnice D5 mezi Plzní a Rozvadovem vyrostl za pouhé tři roky a s dvaašedesáti kilometry byl nejdelším kompletně otevřeným dálničním úsekem v zemi. Máloco tak ilustrovalo touhu Česka připojit se ke svobodnému a prosperujícímu Západu, jako rychle rostoucí autostráda. Tohle spojení byl úplný zázrak bez ohledu na pozdější patálie s obchvatem Plzně, které se táhly dalších téměř deset let.

Lidé z řady měst a vesnic, jimiž se klikatí původní státní silnice ke starému rozvadovskému přechodu, si už v roce 1997 vydechli. Motoristé jakbysmet – doba jízdy z Plzně na hranici se zkrátila na polovinu. K moři či do Alp na lyže tudy už dávno jezdí půl republiky, kolem 13 tisíc aut denně. Je to samozřejmost a jistota, že první, nebo naopak poslední kus cesty uteče jako nic. Něco přes půldruhé hodiny mezi hranicí a Prahou.

Dálnici poprvé stavělo konsorcium zahraničních firem. Byla z betonu, vyráběná německou technologií. Beton tehdy budil u nás laiků obavy, protože všichni dobře znali ten kus D1 mezi Jihlavou a Brnem, kde se na předělech betonových polí daly spolehlivě vytřást ledvinové kameny. Naštěstí to dopadlo jinak. Existuje sice verdikt Nejvyššího kontrolního úřadu, podle kterého byli cizinci jen nadbytečným článkem zvyšujícím náklady (z nichž až 97 procent údajně nebylo vynaloženo účelně), jenže tahle dálnice vyrostla extrémně rychle, dlouho vydržela bez rozsáhlejších závad a co hlavně – poskytovala mimořádně komfortní jízdu.

Až asi po patnácti letech o sobě dala vědět závadou vcelku bizarní – betonové dílce se u Málkovic zvedly působením vysokých teplot a na jednom místě vznikl až třiceticentimetrový schod. O pár let později se něco podobného stalo u Nýřan vlivem dešťů a působení vody. Místa se ovšem podařilo opravit v podstatě za pár dní či týdnů. Teď po třech dekádách je ale někde už příliš mnoho vyspravených prasklin nebo vylámaných kusů, vozovka je na konci životnosti a dochází na kompletní výměnu povrchu. Letos to bude na sedmnácti kilometrech ve směru do vnitrozemí mezi Přimdou a Málkovicemi.

S tou dálnicí k hranici to ale taky není jen samá radost. Do západních Čech přinesla nevídaný rozmach a práci, jenže se to trochu vymklo. Dálnici lemují spousty nevzhledných krabic nových továren a logistických center a ty přilákaly od Plzně po Rozvadov 80 tisíc zahraničních dělníků. Pro ně nebyly připravené kapacity ve zdravotnictví, školství, dopravě nebo ubytování. Lidé z montoven svým chováním zhoršili pocit bezpečí

u starousedlíků a narostlo tu napětí. Všichni to vědí, rozhodně to chtějí řešit, jen zatím nikdo nevymyslel jak. Dálnice sama o sobě tohle ale samozřejmě na svědomí nemá.

Psaly se na ní novodobé dějiny. Se vstupem Česka do Unie se na největším přechodu v zemi uzavřely nedlouho předtím vybudované kanceláře pasováků, o pár let později se Schengenem také pracoviště celníků.

Na stráních u dálničního sjezdu na Mlýnec se v létě 2005 odehrál legendární technofestival CzechTek rozehnaný policií, později při pandemii covidu stály u Rozvadova nekonečné fronty... Dálnice k hranici s Německem však hlavně znamenala neskutečný krok vpřed. Nic důležitějšího se za poslední tři dekády v tomhle koutě země nepostavilo.