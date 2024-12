Předválečný sen Jana Antonína Bati dosud není na Slovensku realitou. Kdy bude dálnice D1 kompletní?

Uhry

Čeští řidiči se v tomto měsíci dočkají otevření rekordní stovky kilometrů dálnic. Dohromady tak dálniční síť v Česku bude mít 1500 kilometrů. Co by za to daly některé jiné země postkomunistické Evropy, jimž se v tomto směru až tak nedaří. Například Slovensko, dokončení dálničního spojení mezi dvěma největšími městy země má sice podobu světla na konci tunelu, ale stále hodně vzdáleného.