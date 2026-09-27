Za celou opozici citujme pirátskou poslankyni Svobodovou: „Všichni budeme ze státního rozpočtu přispívat na ty, kteří využívají dálnice.“ Na toto téma variovala celá opozice. Je to zajímavá argumentace, pokud ji dovedeme do důsledku. Mělo se tak obhájit, aby se dálniční známka zdražovala.
Jestliže tedy platí, že za dálnice mají platit ti, kteří je používají (což dělají i tak, protože si kupují dálniční známky), ostatní však ne, a když se nebude dál zdražovat dálniční známka, tak budou na dálnice platit i neuživatelé, můžeme takový argument rozvésti. Kupříkladu opozice tvrdí, že se musí platit veřejnoprávním médiím bez ohledu na to, zdali je člověk užívá (tedy jestli je poslouchá, dívá se na ně nebo je čte).
Teď se platí daně a k tomu veřejnoprávním médiím navíc poplatky. To je ale podle opozice správně, že na provoz služby, kterou využívají jen někteří, přispívají všichni. Když dovedeme argumentaci do důsledku a použijeme extrémní příklad: někdo by třeba mohl namítat, že on chodí spát před setměním a vstává až za světla, tudíž nemíní přispívat na veřejné osvětlení.
Až se budou projednávat mediální zákony
Podle opozice je potřeba, aby motoristé platili stále více, neboť nestačí, že za Fialovy vlády stoupla cena roční dálniční známky z 1 500 Kč na nynějších 2 570 korun. Je prý nesprávné, aby platily více kamiony, jak chce ministr dopravy Bednárik, protože to zdraží zboží. Ona ale ta více než polovina zahraničních kamionů veze zboží jen k nám, nebo přejíždí přes naši zemi? A co kdyby dopravci náhodou přesedlali na železnici? Je ekologičtější a neničí silnice ani jízdu řidičům osobních aut tím, že se kamiony předjíždějí navzájem.
Opozičníci vykládali, že je správné, že elektroauta nebudou nadále platit a že hybridy a plyn budou platit méně. Zajímavý byl v tomto ohledu výklad poslankyně ANO Peštové, která v reakci na to vysvětlila, o kolik jsou elektroauta těžší než auta benzínová a dieselová, a tudíž o kolik více dálnice ničí. Jinak to byla klasika. Konec zdražování dálničních známek má být populismus, volební dáreček, nezodpovědný hazard.
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Osobně jsem jako občan rád za větu ministra dopravy: „Nechci, aby obyvatelé Česka platili víc než 2 570 korun za roční dálniční kupon, protože už ta cena není přiměřená.“ Za poslední dny jsem přejel automobilem půl Evropy tam a zpět a do kamene ta slova tesat. Mimochodem, návrh STAN byl, abychom si kupovali kupon na jednu dálnici, byl by prý o něco levnější. No jo, jenže člověk špatně odbočí a má problém.
Stěžejní argument opozice ale byl, že teď budou na dopravní infrastrukturu (dálniční síť a její výstavbu) platit i občané, kteří tam nejezdí. Tudíž že si občané mohou vybrat, na co platit, co užívají. Schválně, až přijdou mediální zákony včetně poplatků do Sněmovny, vzpomene si opozice, že nechce občana nutit platit za konzumaci a užívání toho, co občan neužívá?