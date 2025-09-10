Hrozba jménem overturismus. Měla by se Praha bát kvůli nové knize Dana Browna?

Česko si v tomto směru nemusí moc stěžovat. Kromě letní sezóny, kdy přetéká turisty nejvyšší česká hora Sněžka, sice turistů v posledních letech přibylo, ale i z osobního pohledu je to stále ještě snesitelné. Hlavní turistickou destinací je Praha spolu s nejvyhledávanějším místem, jímž je Pražský hrad. Podle státní agentury CzechTourism jen ve 2. čtvrtletí do metropole zamířilo 2,2 milionu návštěvníků.
Otázkou je, jak se statistikami „zamává“ americký spisovatel Dan Brown, resp. jeho aktuálně vydané dílo Tajemství všech tajemství, jehož děj se odehrává převážně právě v Praze. Renomé bestsellerového autora, který prodal přes 250 milionů svých knih, hodlá ve prospěch turistického rozmachu CzechTourism rozhodně využít.
Podivná síla turismu: Zničí to, co hledá. Ustojí Praha novou knihu Dana Browna?
Ostatně Brownova předchozí díla stála za zvýšeným turistickým zájmem o Paříž nebo Řím, kde se odehrávaly předešlé příběhy profesora symbologie Roberta Langdona.
A vzhledem k úspěchům filmových adaptací Brownových knížek s tímto hrdinou lze čekat, že se dočkáme i filmového zpracování, které se bude muset odehrávat v Praze, což by mohlo přinést další nárůst turismu (zatím tedy jistotu filmového zpracování knihy nemáme, nicméně se spekuluje, že po ní „pokukuje“ streamovací gigant Netflix).
Brown doporučuje Prahu v zimě
Jen škoda, že Brown neposlal turisty na místo Prahy jinam do Česka, protože krásných míst, kde to turisty zrovna nepřetéká, máme dost a jistě by si zasloužila, aby se o nich vědělo i v zahraničí. Kutná Hora a okolí díky dvěma dílům videohry Kingdom Come je toho důkazem.
Sám Brown pro Českou televizi připustil, že zrovna česká metropole by se bez jeho „pomoci“ obešla. Nicméně dodal, že doufá, že „Robert Langdon každému řekne, aby přijel do Prahy v zimě, ne v létě. A tak možná pomohu rozprostřít turismus do celého roku.“
Jedno je jisté, očekávaný turistický zájem bude mít i ekonomický dopad. Ostatně již nyní městská firma Prague City Tourism (PCT) připravila podle knihy několik tras vycházek s profesionálními průvodci a také tematickou edici suvenýrů. Podle tiskové zprávy CzechTourism bude Brownova kniha „jedinečným impulsem, který dokážeme proměnit v konkrétní zážitky a větší zájem o cestování.“
Jen doufejme, že tento zájem nebude nadměrnou přítěží pro místní obyvatele a nezařadí Prahu po bok výše zmíněných metropolí, které se overturismu brání.