S Brownem teprve poznáme overturismus. Mistr bestsellerů si vzpomněl na Česko

Jak dokáže kniha Dana Browna pomoci turistice, je krásně vidět na kapli ve skotském Rosslynu, kde se odehrává Šifra mistra Leonarda. Loni tam dělali průzkum mezi 6 677 návštěvníky a zjistilo se, že 49 procent z nich nějak pobídla k návštěvě Brownova kniha (a to 20 let po jejím vydání!). Teoreticky tak může „efekt Brown“ počet turistů až zdvojnásobit. V roce 2023 přišly na Pražský hrad podle statistiky prezidentské kanceláře dva miliony platících návštěvníků. Dvakrát dva miliony jsou čtyři miliony, impozantní číslo.

Výlet do podzemí

Nelze vyloučit ani to, že se pak podle Brownovy knihy bude v Praze natáčet i film, ostatně většina jeho knih zfilmována byla. Je to docela legrace, protože Brown několikrát Prahu navštívil a pořád dokola od českých reportérů dostával otázky, kdy napíše něco o Praze? Tak teď se dočkali.

Kde se asi bude Tajemství všech tajemství konkrétně odehrávat, se dá odhadnout i podle toho, kde Dan Brown v Praze byl. MF DNES psala o tom, že prvně Prahu navštívil v roce 2014 (s překvapením jsem zjistil, že jsem to psal tehdy já, už jsem to zapomněl), a opět se potvrdilo, že si libuje v tunelech, chodbách a katakombách, prostě v podzemí. Zajímal se o sklepy pod Staroměstským náměstím, které nejsou běžně přístupné, a byl v románských sklepech pod Starým palácem Pražského hradu. Byl i v Novoměstské radnici (to je zrovna na poměry Prahy docela nenápadná a podceňovaná památka).

Zajímavé bude, jestli autor thrillerů zpopularizuje nějakou opomíjenou památku, třeba kapličku na předměstí nebo tu Novoměstskou radnici – a teď se u ní budou srocovat davy, podobně jako u sloupu z knih v městské knihovně, ze které se stal zničehonic kvůli sociálním sítím světový hit.

Zajímavá je ještě jedna věc. Dan Brown, jak známo, skoro každou svou knihou někoho naštve – většinou katolickou církev. Proto jsem zvědav, kdo bude protestovat v Praze?

Osobně bych si vsadil na Židy. V anotaci ke knize se píše, že Brownův hrdina Robert Langdon se stane „terčem záhadného útočníka, který jako by se vynořil z pražských legend“. Bude ho honit Golem? Můžu se mýlit, bylo by to prvoplánové, ale nabízelo by se to. Staré židovské město často návštěvníky z USA okouzlí z celé Prahy úplně nejvíc. Určitou indicií ale může být i to, že na jedné ze zveřejněných obálek připravované knihy je vyobrazen pražský orloj.

Shodou okolností už se teď turisté vrhli na Kutnou Horu kvůli úspěšné počítačové hře Kingdom Come: Deliverance II., která se tam odehrává, ale Dan Brown se pohybuje ještě na docela jiné úrovni.

Už teď se objevují diskuse, jestli je to dobře, anebo špatně, že si mistr bestsellerů na Česko vzpomněl. Popravdě, myslím si, že i když se budeme prodírat mezi davy u Staronové synagogy nebo jinde, že prestiž je to hodně velká a že žijeme v opravdu celosvětově výjimečném městě, což si třeba ne vždycky uvědomujeme.