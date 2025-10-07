Dana Drábová byla bohyní nejen ve vědách, ale i ve své lidskosti. Zůstane tu s námi dlouho

Dana bojovala za lepší svět. Zastávala se těch, kteří potřebovali oporu, a svým přístupem dávala věcem nový rozměr. I obyčejné posezení v hospodě s ní bylo vždy něčím výjimečné.
|
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Kdo ji potkal, nemůže zapomenout na chvíle, kdy sdílela své sny, postřehy a názory – podané s vtipem, citem a jedinečným pohledem na svět. Stejně jako Žítkovské bohyně dokázala pomáhat už jen svou přítomností a pochopením, ale většinou šla ještě mnohem dál. Často šokovala jasně a hluboce řečenou pravdou. Nebála se věci pojmenovat tak, že to mnohé pokrytce přivádělo k úžasu a otevřeným ústům. Nebála se ostrého slova ani věty. Urputnost, s jakou se do věcí pouštěla, budila obdiv.
Štěstí skrze starost o štěstí druhých
Byla z těch lidí, kteří spojují světy – svět vědy s běžným životem, svět přesných čísel a jaderných věd s lidstvím. Dokázala srozumitelně mluvit o složitých věcech a přitom nikdy neztrácela humor ani nadhled. V každé společnosti byla tím, kdo přinášel rovnováhu, světlo a jistotu, že i složité otázky mají lidskou odpověď. Ať už stála v laboratoři, na úřadě nebo jen mezi přáteli, vždycky šířila klid a víru v rozum, v člověka a v dobrou cestu k řešení. Správné řešení.
Svůj domov – středočeské Pyšely – po mnoho let aktivně spoluutvářela ve veřejných funkcích. V té obci bude Dana vidět ještě hodně dlouho. Spojit vysokou odbornou úroveň v jednom z vrcholů lidského vědění – v jaderné fyzice, garantovat bezpečí jádra ve službách lidem – a přitom pečovat o šťastný komunitní život ve svém městečku, to je jasný příklad i poselství všem, kteří dosahují nejvyšších profesních met. Protože právě starostí o štěstí druhých často nacházíme to své vlastní.
Když přečtete dobrou knihu nebo zhlédnete výjimečný film, zůstane ve vás. Tak i Dana tu s námi zůstane – v myšlenkách, vzpomínkách, v srdcích.
A věřím, že je teď s Bohem, obklopená správnou partou. Povídají si, popíjejí… a Dana, při pohledu dolů, s úsměvem pronese své oblíbené: „Svět se v prdel obrací.“
Autor je bývalý ministr školství (2021-2022) a předseda hnutí STAN (2009-2014 a 2016-2019)