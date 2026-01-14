Hledá se nástupce Drábové. Výběrové řízení nové, jehla ještě více horká?

Toho mohlo mít již koncem loňského roku, neboť předchozí koaliční vláda Petra Fialy (ODS) vypsala výběrové řízení na předsedu SÚJB v půli října s tím, že ještě před koncem roku se vybraný kandidát teoreticky mohl ujmout své funkce. Nicméně nastupující vláda Andreje Babiše (ANO) dva dny před Štědrým dnem oznámila, že se výběrové řízení na předsedu SÚJB ruší.
„Bylo to připravováno narychlo a šité horkou jehlou. Byly nastaveny parametry, které do jisté míry vylučovaly férové prostředí. I proto komise, která byla jmenována ještě minulou vládou, nikoho nedoporučila,“ vysvětlil na tiskové konferenci po jednání vlády důvody zrušení výběrového řízení ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Zároveň uvedl, že „komise, která tam byla, byla ještě jmenována minulou vládou, tak nikoho nedoporučila“. Jeho tvrzení mi však přijde poněkud v rozporu se samotným vládním usnesením o zrušení výběrového řízení, kde doslova a do písmene stojí, že vláda „nevybírá žádného z úspěšných žadatelů“. Že by komise nedoporučila „úspěšného žadatele“?
Ještě rychlejší šití
Možná bylo loňské „Fialovo výběrko“ připravováno narychlo a šité horkou jehlou, ale to Havlíčkovo se zdá být „šité“ ještě rychleji. Podle úředního dokumentu s nabídkou pozice předsedy/předsedkyně SÚJB měli kandidáti čas na podání žádostí do 12. ledna 2026, tedy do data, od kdy hodnotící komise bude posuzovat kandidáty. Zároveň ale tentýž dokument uvádí, že den nástupu (nového šéfa SÚJB) je 1. únor 2026 (což je mimochodem neděle – poněkud netradiční den pro nástup do pracovního poměru, ale začátek měsíce je začátek měsíce). Komise tak bude mít jen tři týdny na posouzení žádostí.
Vzhledem k tomu, že nové řízení rozšiřuje okruhy možných kandidátů o uchazeče s vysokoškolským vzděláním technického, právního nebo ekonomického zaměření, lze očekávat, že by přihlášek mohlo být více. (Podle informací autora jich bylo na podzim přibližně deset, z nichž komise doporučila tři.) Při podzimním řízení byly totiž požadavky na vysokoškolské vzdělání pouze technické (doslova „s technickým zaměřením v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.“)
Dalším paradoxem horkého Havlíčkova šití je, že komise se skládá ze stejných lidí, kteří hodnotili uchazeče za Fialovy vlády. Přitom sám ministr průmyslu na stejné tiskové konferenci, kde vyjmenoval důvody pro zrušení podzimního řízení, uvedl, že komise, jež „nikoho nedoporučila“, „byla ještě jmenována minulou vládou“. Snad tedy nebude muset nová vláda kvůli „úspěšným žadatelům“, z nichž by stejná komise mohla opět nikoho nedoporučit, hledat šéfa SÚJB do třetice.
I vzhledem k tomu, že Havlíček, resp. Babišova vláda, mají velké jaderné plány. Kromě již plánovaných dvou bloků v Dukovanech chtějí i další dva nové bloky stavět v Temelíně, což chtějí rozhodnout v roce 2027. „Jsme připraveni do toho jít, protože se bez těch bloků neobejdeme. Nedokážu si představit, že by to tak nedopadlo, protože když se podíváme na energetickou bilanci, tak to nemůže dopadnout jinak,“ prohlásil ministr průmyslu pro média 8. ledna. Tak uvidíme, kdo do toho s ministrem Havlíčkem v čele SÚJB půjde…