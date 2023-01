„Kdybychom zdanili nejlépe vydělávající lidi, pracovali by méně. Zároveň by na tom vydělali všichni ostatní, protože by mohla vzniknout soudržnější společnost snažící se o zmírnění ekonomického rozdílu mezi jednotlivci,“ prohlásil Stiglitz, který v letech 1997 až 2000 působil ve Světové bance jako viceprezident a hlavní ekonom, ale byl vyhozen za vyjádření nesouhlasu s její politikou.