ČEKSTAJL: Daniel Craig pohřbil Jamese Bonda. Proč už slim fit oblek nepatří do šatníku moderního muže?

Daniel Craig pověsil smoking agenta 007 na hřebík a zřejmě se rozhodl zahájit zcela novou fázi života. A to nejen co do stylu! Britská star právě účinkuje v novém filmu Queer, v němž hraje amerického expata žijícího v parném Mexiku.

Píší se 50. léta a Lee se zamiluje do podstatně mladšího muže jménem Allerton. Dvojice se následně vydává na cestu jihoamerickou džunglí za šamanským rituálem ayahuasca. Račte najít deset rozdílů od nablýskaného světa Jamese Bonda!

Čas Bonda pominul

Daniel Craig byl tajným agentem mezi lety 2006 až 2021 a za tu dobu stihl natočit celkem pět filmů o slavném hrdinovi, přičemž akčňák Není čas zemřít byl jeho posledním kouskem. Za celou patnáctiletou bondovskou kariéru držel Craig nablýskanou masku filmového agenta s důkladnou pečlivostí.

Na premiéry, červené koberce, a další společenské události nosil smokingy a šedé obleky, ve volném čase zase byl neohroženým Jamesem Bondem v černém tričku a ošoupaných džínách.

Za počátek Craigovy módní rebelie, tedy okamžik, kdy veřejně odhodil Bondovu image, lze považovat vystoupení na přehlídce značky Loewe během pařížského týdne módy letos v září. Tehdy se Daniel objevil na ostře sledované módní akci ve svérázném svetru jako od babičky, který ovšem dům Loewe prodává za více než 88 tisíc korun. Tuto pletenou nádheru tehdy Craig doplnil o khaki kapsáče, sportovní bomber a rozvázané pohorky. Celý outfit nakonec korunoval kulatými brýlemi se žlutými skly.

Račte se inspirovat, pánové!

„V 56 letech konečně objevil vlastní styl,“ pějí módní editoři ódy na novou image Daniela Craiga, za níž pravděpodobně stojí stylistka Taylor McNeillová. Ta pro herce vytvořila velmi uvolněnou garderóbu, do níž nyní patří fialové džíny, sportovní bombery, tenisky, volné obleky a barevné brýle. K mapování všech Craigových módních piruet dokonce na Instagramu vznikl fanouškovský profil @whatsdanielwearing.

Craigova módní proměna je ovšem víc než jen osobním vrtochem jednoho herce. Je také signálem pro všechny muže, že upnutým slim fit oblekům - které ostatně Craig dříve nosil - konečně odzvonilo. Koronavirová pandemie akcelerovala trend široké siluety a moderní pánský oblek je konečně znovu pohodlný. Současná móda diktuje klopy široké a špičaté, saka delší, pas kalhot vysoký a nohavice volné. Inspirace přitom vane ze 70. a 80. let, kdy měl pánský oblek „easy“ charakter než těsná saka a kalhoty, které byly vždycky extrémně nepohodlné.