Hygge a zbraně. Jedna evropská země jde svým přístupem k Trumpovi příkladem

Dánsko v posledních týdnech předvádí krizovou diplomacii, která kombinuje tradiční skandinávský klid s pragmatickou reálpolitikou a vojenskými investicemi. Zatímco americký prezident opakovaně vyhrožuje převzetím Grónska, Kodaň reaguje strategií označovanou za „hygge diplomacii“ – podle dánského fenoménu cíleného vytváření útulné pohody.

Večeře při svíčkách

Po zmíněném horkém telefonátu s Trumpem Frederiksenová místo dalších veřejných výpadů uspořádala pro lídry severských zemí „domácí“ večeři při svíčkách. Podávaly se na ní typické dánské speciality – pórkový koláč, kuře s jablečnou omáčkou a marcipánový dezert. Fotografie z akce měla jasný podtext: demonstrovala jednotu severských zemí bez jediného slova kritiky na adresu Trumpa.

Finský prezident Alexander Stubb tuto strategii okomentoval slovy: „Hygge diplomacie funguje. Jde o to zvládat výzvy v zákulisí – být diskrétní, klidný a trpělivý.“ Dánsko se tak nadále vyhýbá přímé konfrontaci, ale paralelně buduje širokou mezinárodní podporu. Frederiksenová během února jednala s Macronem, Scholzem i šéfem NATO Ruttem.

Odměřená slova na diplomatické frontě ale doprovází „ocelové“ činy. Dánsko 19. února oznámilo navýšení obranného rozpočtu o 50 miliard dánských korun (167 miliard korun českých) na roky 2025–2026, což zvýší výdaje na obranu na 3,2 procenta HDP. „Musíme nakupovat, nakupovat, nakupovat. Pokud nedostaneme nejlepší vybavení, pořídíme druhé nejlepší. Jediné, na čem teď záleží, je rychlost,“ prohlásila Frederiksenová, která tím mimo jiné hájila rozhodnutí zrušit zdlouhavá výběrová řízení.

Zbraně a Ozempic

Dánsko si skok v nákladech na zbrojení může dovolit. Kromě rozvolnění fiskálních pravidel EU země využije neočekávané rozpočtové přebytky (21,3 miliardy korun do 2030). Pikantní na tom je, že jedním z jejich hlavních zdrojů je boom farmaceutického exportu především do USA, živený zájmem o léky na hubnutí Ozempic a Wegovy. Ministr obrany však nevylučuje ani válečnou daň, pokud by se zvýšení výdajů mělo dostat na pět procent HDP.

Dánské zbrojení má hned tři cíle. Zaprvé je namířené proti Rusku, které by podle dánské rozvědky mohlo ohrozit Pobaltí do dvou let po skončení války na Ukrajině. Zadruhé reaguje na Trumpův tlak na evropské spojence, aby zvýšili vojenské výdaje. A v neposlední řadě část nových investic míří i na obranu Grónska – včetně námořních plavidel a družicových systémů. Kodaň tak oficiálně zdůrazňuje potřebu posílit arktickou bezpečnost ve spolupráci s USA.

Gróňané chtějí psát vlastní scénář

Trumpův zájem o Grónsko – autonomní území Dánského království – není nový. Už v roce 2019 navrhl jeho koupi, což Kodaň odmítla jako „absurdní“. Letos však spor eskaloval: staronový prezident hrozí vojenskou silou a jeho syn Donald Jr. láká Gróňany sliby: „Budeme se k vám chovat dobře.“

Místní však upozorňují na zjevný rozpor: zatímco USA chtějí ostrov kvůli nerostným surovinám a strategické poloze, Gróňané masivně protestují proti rozsáhlé těžbě a militarizaci. Průzkumy ukazují, že 85 procent obyvatel ostrova odmítá připojení k USA. Většina si zároveň přeje samostatnost na Dánsku. Grónský premiér Múte B. Egede reaguje jednoznačně: „Nechceme být dánští ani američtí. Chceme být Gróňané.“

Dánská vláda tak balancuje mezi podporou grónské autonomie a snahou udržet ostrov v království. Frederiksenová proto navrhuje reformu, která by Grónsku umožnila přijmout vlastní ústavu jako krok k budoucí nezávislosti.

Severský recept - sauna místo sociální sítě

Dánský přístup při řešení konfliktu s novou americkou administrativou kontrastuje s reakcemi jiných zemí na Trumpova slova, ať se jedná o Kanadu, Mexiko nebo Ukrajinu. Diskrétní a rozvážný přístup demonstrují i další severské země. Finský prezident Stubb to shrnul radou bezprostředně po Mnichovské konferenci: „Jako Fin bych všem doporučil dát si o víkendu ledovou koupel, pořádnou saunu a uvolnit se. A teprve pak reagovat.“