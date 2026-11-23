Do této atmosféry, kdy si lidé potichu oškliví příliv migrantů a nahlas si oškliví strany, které se mu snaží bránit, udeřil rozhovor dánské premiérky Mette Frederiksenové pro tamní podcast.
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Frederiksenová odmítla představu společnosti stavící všechny kultury na tutéž úroveň. Řekla, že není fanynka „velké výměny obyvatel“ a že musí existovat silná většinová kultura. Do Dánska podle ní přišlo už příliš lidí, kteří odmítají rovnost mužů a žen, homosexuály a věří, že islám má stát nad zákony státu. Získá-li taková kultura dominanci, je nebezpečná. „Říkám to jako sociální demokratka, jako žena, jako Dánka i jako premiérka země, se kterou je taková kultura neslučitelná,“ dodala Frederiksenová.