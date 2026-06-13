Nedávno jsem psal o Dánsku v souvislosti s omezením hovězího masa ve státem provozovaném veřejném stravování na maximálně 80 gramů týdně, tedy s výjimkou pro domovy seniorů.
Proti tomu se postavila dánská zelená levice s tím, že právě senioři jsou, co se týče člověkem způsobené klimatické změny, ti největší hříšníci.
Nejnovější dánské šílenství je záměrné neobsazení postu ministra zemědělství. To je v době projednávání reformy Společné zemědělské politiky, kdy se všechny členské státy snaží mít na postu ministra zemědělství schopného sekáče, aby pro svoji zemi dokázal vybojovat nejtlustší finanční obálku a pro farmáře zase co nejpřijatelnější podmínky, přinejmenším podivné.
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Ještě s větším podivem lze tento krok hodnotit s ohledem na to, že Dánsko patří mezi největší producenty potravin v Evropě. Třeba taková Arla Foods je pátým největším světovým výrobcem mléčných výrobků, zatímco Danish crown je největším zpracovatelem vepřového masa v Evropě.
A tady se údajně skrývá důvod, proč záměrně neobsadit post ministra zemědělství. V Dánsku totiž žije zhruba 5 milionů lidí a chová se zde 28 milionů prasat (u nás 11 milionů lidí a 1,4 milionu prasat), což nové dánské vládě vadí, a místo ministerstva zemědělství tak bude mít ministryni pro přírodu a pohodu zvířat.
Právě pohoda zvířat je dlouhodobým tématem dánské zelené levice, které vadí takzvané porodní klece prasnic. Ty sice pro laika vypadají nepohodlně, nicméně zabraňují zalehnutí selat, což se děje i ve volné přírodě, ale pro malá prasátka to není zrovna pohodový, ale často spíše fatální zážitek.
Dánská vláda sice tvrdí, že agendu zemědělství rozdělí mezi pět ministerstev a že je to vlastně krok k větší efektivitě, zároveň se ale netají tím, že chovatelé prasat budou mít bez vlastního ministra více omezení a menší zastání.
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Troufnu si tvrdit, že Dány čeká holandský scénář, který vedl nejen k protestům tamních farmářů, ale také ke zdražení hovězího. Pro ostatní zemědělce v Evropě dobrá zpráva, horší zpráva pro spotřebitele. Tak uvidíme. Třeba se jednou bude říkat nejen to, že pije, ale také, že žere jako Dán. To až budou Dánové jednou jezdit do východní Evropy nejen za levnějším pivem, ale i za vepřovou.