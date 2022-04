Názor

Vládní většina v úterý prosadila ve sněmovně ve zrychleném čtení snížení spotřební daně z benzinu a nafty. Od června do konce září se teoreticky paliva zlevní o korunu a padesát haléřů. To při dnešních cenách není mnoho, ale potěší to a spoustě lidem to zpříjemní léto.