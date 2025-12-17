Kdo vlastní české firmy? Ode dneška se to veřejnost nedozví, stát rozhoduje ode zdi ke zdi

Jde o pohyb ode zdi ke zdi. Od stavu, kdy mohl informace získat kdokoli, jsme se posunuli k situaci, kdy je veřejnost prakticky odříznuta. A to je špatně.
Smysl evidence skutečných majitelů si Češi mohou snadno vybavit na konkrétním příkladu. V roce 2017 převedl tehdejší premiér Andrej Babiš holding Agrofert do svěřenských fondů, aby formálně splnil zákon o střetu zájmů. Tvrdil, že firmu už neovládá. Postupně se však ukázalo, že je jako skutečný majitel uveden v registrech na Slovensku i ve Velké Británii.
Význam evidence ale zdaleka nekončí u politiky. Jde hlavně o nástroj boje proti praní špinavých peněz či financování terorismu. A podnikatelům umožňuje zjistit, s kým skutečně obchodují, kdo stojí za nastrčenými firmami, nebo zda potenciální partner nesleduje skryté zájmy. Na druhé straně je fér přiznat, že úplná otevřenost má svá rizika. Zveřejnění majetkových vazeb může vést ke zneužití – od vydírání po únosy, zejména v zemích s vyšší kriminalitou.
Hledání kompromisu
Český stát nejprve přístup k databázi skutečných majitelů, která byla zřízena na základě požadavků unijních předpisů, omezoval, ale v roce 2021 rozhodl, že do ní může nahlížet kdokoliv. V roce 2022 ovšem přišel v Evropě zlom. Rozhodnutí Soudního dvora EU konstatovalo, že neomezený přístup veřejnosti k údajům o skutečných majitelích představuje nepřiměřený zásah do soukromí.
|
Čeští zbrojaři hýbou Evropou. Bude tržní ocenění skupiny CSG vyšší než u ČEZ?
Náš stát ale stále trval na absolutní otevřenosti. Až teprve rozsudky českých soudů donutily ministerstvo změnit názor. A to se rozhodlo registr prakticky pro veřejnost uzavřít. Tvrdí, že jinak to neumí. Do databáze budou moci nahlédnout třeba policisté či zástupci bank z moci úřední, ale o dalších zájemcích, třeba obchodních partnerech či novinářích, bude rozhodovat soud. Výsledkem je systém, který bude pomalý, složitý a jen omezeně funkční.
Přitom kompromisní řešení existují a fungují. V řadě zemí EU mají k registrům přístup novináři, protikorupční organizace i podnikatelé, kteří prokážou legitimní důvod. U nás jsme se ale z absolutní otevřenosti přehoupli k téměř úplnému utajení. Pohybujeme se v extrémech, ale život není černobílý. A nakonec se tomu i český stát bude muset přizpůsobit a najít kompromis mezi absolutní ochranou soukromí a absolutní otevřeností. Smutné ovšem je, že už to mohlo být hotovo před mnoha lety.