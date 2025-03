Datové schránky v nájemních smlouvách? To je zcela nepřijatelná podmínka

Komentář 11:00

Ustanovení § 2239 občanského zákoníku stanoví, že i při dobrovolně uzavřené nájemní smlouvě „nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená“. To je pro moderní právo v demokratické zemi zcela běžné ustanovení, které má bránit tzv. slabší stranu práva. V nájemní smlouvě k bytu prostě nelze „ujednat“ cokoliv, co by vymahatelně vylučovalo nájemce z toho, co činí spravedlivě součást jeho běžného života.