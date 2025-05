Půlnoc mezi nudným a památným datem

Poslední slovo 20:00

Slovo „datum“ je jednoslovným synonymem neprakticky dlouhého spojení „(udání) dne, měsíce a roku“. To samozřejmě každý ví a připomínám to jen pro pořádek a pro uvedení do tématu. Je to výpůjčka z latiny, v níž je tato forma trpným tvarem slovesa „dare“ (“dát“).