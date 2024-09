Co ukazují medaile nevidomého plavce Kratochvíla? I to, že paralympiáda je součástí „měkké síly“ Západu

Tomu, co Kratochvíl předvádí a co se kolem něj děje, se v novinářském slangu říká HLP (hluboce lidský příběh). Což je nálepka ve stylu: Proč cpete do novin samou válku a politiku? Dejte tam nějaký HLP, ať se to oživí.

Kratochvíl žije v obci Halže (asi tisíc obyvatel) mezi Tachovem a státní hranicí. Na okraji CHKO Český les. V regionu, který provokuje k nálepce „dezolátský“. Prostě v takovém, kde prosperita, podnikavost a vzdělanost vykazují hodnoty spíš nižší. A nezaměstnanost či různé sociální patologie vykazují hodnoty spíše vyšší. V regionu typu, jakým Donald Trump říká „prdel světa“. Přesto Kratochvíl na paralympiádě září. Získal už zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili, a to bude plavat ještě ve čtvrtek a v pátek.

A Halže to bere vážně i patrioticky. V kulturním domě promítají každý Kratochvílův závod z Paříže a místní mu chodí fandit. Jak píše reportérka webu Novinky, v úterý tam přišlo asi 70 lidí. To je desetina dospělé populace Halže.

Toto už není jen HLP, jen lokální patriotismus, toto je cosi více.

Šance pro jednotlivce

Lidé se rádi trefují do pokrokářských úletů Západu. Dělají si legraci ze 76 pohlaví a tak. Jenže paralympiáda je něco, kde Západ neulítává jako v branži LGBTQ+, ale naopak se spíš drží svých kořenů. Drží se důrazu nikoliv na skupinové identity, ale na svobody, práva či šance pro jednotlivce, byť je třeba handicapovaný.

Dělá-li si někdo legraci z přepjaté agendy LGBTQ+, z kádrování investic taxonomií (opírá se jen o zelenost, jako by peníze rostly na stromech) či z ESG (ekologický, sociální, vládní), ale zároveň se solidarizuje s postiženými lidmi, s paralympioniky, tak přece neláme nad Západem hůl. Byť žije v „zakopaném“ kraji, v malé obci jménem Halže.

Západ byl úspěšný v době, kdy sázel na svou měkkou sílu – na svobodu podnikat a cestovat, na rock’n’roll a džíny, na svobodu slova, na podporu tělesně postižených. Dnes měkkou sílu Západu už moc nereprezentují auta (elektromobilů vyrábí Čína více a levněji), ale spíše věci jako paralympiáda. Ta přece inspiruje i Čínu, která jinak na práva jednotlivců i postižených dost kašle.

Na „normální“ olympiádě skončila Čína v pořadí medailí těsně za USA. Ale na paralympiádě válcuje Američany v zisku medailí poměrem 2:1. To vše nám mohou připomenout úspěchy Davida Kratochvíla a fandění v malé Halži.