Podřadné profese nevykonávají podlidé, ale státní kasa se tváří, že podlidmi jsou

To je nezpochybnitelně fundovaný ekonomický pohled na realitu, který reprezentuje převládající poučky. Nicméně je to pouze ekonomický pohled. Politici se mohou rozhodovat i jinak a ne pouze podle těchto pouček. O tom, zda je to udržitelné, lze vést dlouhé debaty, podobně jako o tom, co ještě společnost vydrží, než se začne bouřit. Odbory, se kterými se dosluhující vláda téměř nebavila, žádají pro ty nejhůř placené 13 procent navíc, což vláda odmítá.
Položil si někdo otázku, zda si někteří pracovníci ve veřejné sféře „mohou dovolit“ vykonávat svou profesi? Mohou si dovolit kuchařky v mateřské škole pracovat, když nedostávají ani minimální mzdu? Vždyť stát mnoha svým zaměstnancům nevyplácí ani tyto minimální částky, nelze se proto divit, že mnozí takto „na samé hranici dovolitelnosti“ placení lidé si nevydělají ani na živobytí a střechu nad hlavou.
Volnětržní poučky by jim doporučily, aby změnili profesi, možná by se měli rekvalifikovat na IT specialisty, realitní makléře, exekutory či pracovníky v peněžnictví, to by si zaručeně vydělali víc. A odliv kuchařek a školníků by mohl nahradit dovoz pracovních sil z Mongolska či Filipín. Jestli by se to líbilo rodičům či školním dítkám, není rozhodující, zásadním kritériem pro fungování státu je přeci otázka, co si rozpočet může dovolit.
Rozšiřme tuhle množinu zaměstnanců veřejné sféry o sociální či kulturní pracovníky, což je další segment, kde se platí velice bídně, takže pečovatelé, asistenti a nejrůznější pomocníci či pracovníci například veřejných knihoven, divadel a galerií by mohli být nahrazeni agenturními pracovníky ze zmíněných asijských zemí. Jazykovou bariéru by pomohla překonat umělá inteligence. Je tenhle model únosný? Ani náhodou.
K čemu nám je knihovník, který neumí česky, nebo sociální pracovník, který se nedomluví s klientem? K čemu by nám byl galerista s patřičnou kvalifikací, avšak kulturními kořeny i životní zkušeností připoutaný například k jižní Asii či subsaharské Africe? Rozvíjeli by tito lidé českou kulturu, nebo jen svou, nebo by vznikl nějaký báječný multikulti mix?
A co nechat důchodce vyhladovět?
Přiznat si, že některé profese nelze nahradit libovolnou pracovní silou, je jedna věc. Druhá, neméně důležitá otázka zní: může jakákoli společnost připustit, aby si obyvatelé nevydělali prací na plný úvazek ani na živobytí a střechu nad hlavou? Těžko, o tom svědčí sílící nespokojenost, která se šíří celou Evropou.
Uplatníme-li tento čistě ekonomický pohled například na problematiku důchodů, bylo by „nejvýhodnější“ nechat důchodce vyhladovět, deficit důchodového účtu by se řešil jaksi sám. „Problém“ je v tom, že jako společnost stále fungujeme a mezigenerační solidarita, zaplať bůh, nám nedovoluje se chovat jako zrůdy. Navíc máme všichni, včetně důchodců, volební právo a to velice správně používáme ve svém zájmu. Tedy zmíněný asociální scénář není možný a to je dobře.
|
Jenže vůči malé skupině špatně placených zaměstnanců státu se vyhladovění dlouhodobě používá. Dokud si je rozpočet „nebude moci dovolit“, mají vybraní pracovníci smůlu. Bude stačit živoření jediné generace těchto zaměstnanců? Kdy bude státní kasa dostatečně nasycena, aby mohli být adekvátně ohodnoceny „podřadné“ profese? Podobný přístup odpovídá představě, že stát už není komunita, společenství občanů, ale jen množina jednotlivých pracovních sil, které mají být využity co nejefektivněji a bez ohledu na to, jak žijí a co cítí.
Rozpočet je pro stát nesmírně důležitý, ale není důležitější než obyvatelé. Nezačneme-li o hospodaření státu uvažovat trochu jinak, pak se lze vsadit, že dřív než bankrot státní kasy nás čekají nějaké ošklivé sociální nepokoje.