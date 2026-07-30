Stanou se z Čechů domácí Mongolové? Babiš řeší podporu v nezaměstnanosti

Marek Hudema
Komentář   18:00
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Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš. (22. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Vláda premiéra Andreje Babiše se zaměří na dávky v nezaměstnanosti. Přesněji řečeno, premiér Babiš by je rád snížil. Prohlásil totiž, že se mu zvýšení dávek v nezaměstnanosti minulou vládou zdá nelogické a nespravedlivé, protože kdo chce, práci si najde, a že se jeho vláda na výši dávek zaměří. Jenže nezaměstnaní si u nás opravdu nežijí jako prasata v žitě a za zvýšením dávek je logika, která má vylepšit naši ekonomiku.

Premiér se na to dívá jinak. Jde o pohled podnikatele, jakým byl Babiš, podnikatele, který potřebuje levné pracovníky k pásu, případně na zpracování kuřat.

Zvýšení podpory v nezaměstnanosti předchozí vládou v prvních měsících ze 65 na 80 procent předchozího výdělku až do maximální výše 38 500 korun měsíčně byla zavedena mimo jiné proto, aby se lidé nebáli měnit práci. Proto byla podpora rozšířena i na ty, kdo sami dají výpověď. Zároveň se fakticky zkrátila výpovědní lhůta a prodloužila zkušební doba, kdy lze zaměstnance propustit okamžitě. Tím se zase vyšlo vstříc zaměstnavatelům.

Souhlasíte se snížením dávek v nezaměstnanosti?

Vycházelo se přitom z ekonomických studií, které ukazují, že při změně zaměstnání si lidé většinou platově polepší a najdou si místo v produktivnějším zaměstnání. Tudíž více poroste i ekonomika.

K tomu ovšem potřebují po určitý čas také určitou finanční jistotu. Vyplatí se to, protože když zůstávají na místě, kde nejsou jejich schopnosti využity, brzdí to celé hospodářství. Vyšší mzdy pak mohou posunout část ekonomiky k sofistikovanější výrobě s vyšší přidanou hodnotou.

Země levného průmyslu

Tuhle logiku, zdá se, premiér Babiš nechápe, vidí jen nezaměstnané s vyšší podporou a prázdná pracovní místa. A chce donutit pracovat lidi nižší podporou. Byť ani výše té současné není nijak závratná, zvláště pokud z ní má někdo zaplatit živobytí rodiny včetně nájmu ve velkém městě, jako je třeba Praha.

Nepracovat je výhodné, kritizuje Babiš. Podporu v nezaměstnanosti chce upravit

Přitom je třeba přiznat, že naše ekonomika se skutečně nevyznačuje vysokou nezaměstnaností, byť v posledních letech roste a podnikatelé si skutečně často stěžují na nedostatek lidí.

Ostatně, druhý muž jeho strany a zároveň ministr průmyslu Karel Havlíček uvedl, že vládní koalice prosazuje příjezd pracovníků z neproblémových zemí, jako jsou Mongolsko či Filipíny. Tedy zaměstnanců na manuální práci, k pásu, do pozic, které často čeští občané nechtějí přijmout. Teď chce zřejmě Babiš dovoz Mongolů a Filipínců nahradit Čechy, kterým nezbude nic jiného, než v případě ulehčeného vyhazovu z práce a nízké podpory jít pracovat právě k takovému pásu.

Slabý prezident, slabé veto, naštvaná vláda. O rozpočtových pravidlech by se ale mělo diskutovat

Zásadní otázkou proto není jen to, zda vyšší podpora lidi motivuje více či méně pracovat, ale zda chceme, aby lidé nastupovali rychle do jakékoli práce, nebo aby hledali práci, v níž budou produktivnější a lépe placení. Zda chceme být zemí montoven spoléhajících se na levnou pracovní sílu. Pokud ano, je snížení podpory v nezaměstnanosti dobrý plán.

Z Čechů se pak stanou takoví domácí Mongolové, podnikatelé budou mít radost, že mohou snadněji propouštět zaměstnance, a Česko bude nadále zemí levného průmyslu. Byť možná přestaneme pracovat pro německé automobilky a budeme třeba kompletovat čínská auta či balit čínské spotřební zboží. Je to samozřejmě jedna z možných cest, jen je otázkou, kam vede.

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