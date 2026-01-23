Dlouhé stíny Davosu a Evropa jako fackovací panák Trumpa i Zelenského

Mnozí z toho byli šokováni, ale neměli by být. Donald Trump a jeho okolí považuje Evropu za slabou, rozhádanou, dekadentní a kulturně upadající. Chtěli by „Evropu národů“, tedy Evropu plnou samostatných států ovládaných nacionalisty a někteří by dokonce rádi viděli, jak se na starém kontinentu jednotlivé země izolovaly či spolu dokonce válčí.
Evropskou unii nenávidí osobně i Donald Trump, který ji považuje za něco jako Čínu. Vlastně spíše za horší než Čínu, protože se mu zdá slabší a údajně příliš levicová a direktivní. Chce od ní, tedy jejího člena, Grónsko, peníze a možná časem ještě další věci a neváhá jí vyhrožovat.
Zelenskyj zase kritizoval neschopnost Evropy, která je podle něj „roztříštěným kaleidoskopem malých a středních mocností“ a snaží se bezmocně přesvědčit Donalda Trumpa, aby donutil Rusko ukončit válku.
|
Evropu v Davosu zkritizoval i Zelenskyj. Konejte, nespoléhejte na jiné, apeloval
„Místo toho, aby se Evropa ujala vedení v obraně svobody na celém světě, zvláště když se Amerika zaměřuje na něco jiného, vypadá ztraceně a snaží se přesvědčit amerického prezidenta ke změně.“ Zelenskyj se tím snažil Evropskou unii vyprovokovat k akci a dosáhnout toho, aby si uvědomila, jakou má moc a sílu.
Urážky i nepříjemná pravda
Je to ale chování řeznického psa. Trumpovo otevřené vydírání spojenců ani Zelenského vykreslování Evropy jako neschopného spolku jsou urážlivé. Zároveň je však třeba říci nepříjemnou pravdu - v něčem oba mluví trefně.
Evropská unie skutečně dlouhodobě působí nerozhodně, pomalu a rozpolceně. Jenže to není celý obraz a navíc se začíná měnit. Evropa se postavila Trumpovi v otázce Grónska. Naznačila ochotu postupovat koordinovaně, včetně odvetných ekonomických opatření a zřejmě právě tento náznak jednoty přispěl k tomu, že Trump alespoň dočasně ustoupil a vyloučil vojenskou anexi ostrova. Pokud jde o Ukrajinu, Evropa dokázala nahradit podstatnou část americké pomoci a ještě zajistit financování chodu ukrajinského státu minimálně na další dva roky.
|
Trump vychválil stav USA a sepsul Evropu. Grónsko chce koupit, vyloučil použití síly
Je to vlastně fantastický výsledek. Evropa se konečně staví na vlastní nohy. Otázkou je, jak to bude pokračovat. Zatím to vypadá, že nejvyšší unijní představitelé si přejí zachovat mír s Trumpem a nechtějí s ním jít do dalšího střetu a že akceptují také už dříve uzavřenou pro Evropu z velké části nevýhodnou celní dohodu s USA. Evropa přijala i americkou snahu vyjednat mír mezi Ruskem a Ukrajinou a vzdala se představy, že pomůže Ukrajině do takové míry, že Rusko bude zatlačeno vojensky zpět. Podle některých je to rezignace, podle jiných pragmatismus.
Dost bylo poklonkování
Stále více ovšem sílí hlasy, že je třeba postupovat důrazněji a posílit pozici Evropy. Šéfové evropských zemí se včera v Bruselu shodli na tom, že pokud Trump uvalí kvůli Grónsku na evropské země cla, tvrdě mu odpoví odvetnými cly a dalšími ekonomickými opatřeními. Dost bylo poklonkování před Trumpem, i když třeba maďarský premiér si asi myslí něco jiného.
|
Víc vojáků NATO v Arktidě a totální přístup USA ke Grónsku. Co načrtli Trump a Rutte
Část Evropského parlamentu odmítá schválit další úpravy obchodních vztahů s USA, dokud nebude jasno o amerických úmyslech v Grónsku. A stále hlasitěji se mluví o hlubší spolupráci v obranném průmyslu včetně perspektivy vytvoření samostatné evropské armády či spíše „miniNATO“ a o evropské technologické soběstačnosti.
Dlouhé stíny letošního Davosu tak mohou dlouhodobě vést k jednotnější a akceschopnější Evropě. Mimochodem, to znamená federalizaci nebo centralizaci Evropské unie. Bez ohledu na to, že to nemusí být ta nejlepší cesta vpřed a můžeme proti tomu ledacos namítat. V opačném případě ale zůstane Evropa navždy fackovacím panákem Trumpa, Zelenského i dalších.