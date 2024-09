Americká remíza. Čím na sebe útočili Trump a Harrisová v ostře sledované debatě

Úhel pohledu

Úterní předvolební debata, v níž se střetli Donald Trump a Kamala Harrisová, byla od první minuty až do konce velice ostrá. Byla to debata velmi vysoké intenzity. Ale byla primárně o legitimních politických otázkách, nikoli o osobních útocích, těch bylo málo – a nejvíce se jich dopouštěla Harrisová proti Trumpovi, on proti ní ani jednou (měl jeden osobní útok na Huntera Bidena, syna současného prezidenta).