Odmítněme zákaz debaty. Rozumní lidé si vyměňují názory, ideologové jen floskule

Zatím to vypadá, že policie zasahovala bezchybně, ale přesto přezkum může přinést různé poznatky užitečné i do budoucna. Máme-li standardizované procedury, proč je nevyužít, bude to rozhodně věrohodnější, než rezolutní prohlášení ministra vnitra.

Při hledání příčin i cizelování adekvátní reakce na riziko podobného útoku neexistují zakázané otázky. Ani zakázané odpovědi. Pokud naše společnost má zůstat svobodná, nesmí žádnou diskusi omezovat vrcholný představitel represivních složek. Veřejně debatovat o teroristovi či o zásahu policie není ani vlastizrada ani podvracení republiky.

Bez otevřené výměny názorů se společnost s takovým traumatem kolektivně vypořádat nemůže a představa, že referovat se smí jen jedním povoleným způsobem, patří jen do kanceláří cenzorů užívajících boj s dezinformacemi jen jako prostředek rozšíření vlastní moci.

Rozumní lidé si vyměňují názory, ideologové jen floskule.