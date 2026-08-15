Rozvrat Dámského klubu ODS: Inspirací to začíná, ale ty konce!

* Kdyby k nám spadl mimozemšťan a chtěl vědět, jak funguje tento stát, byl by tvrdý oříšek mu to vysvětlit - situace je totiž značně nepřehledná. Prezident Pavel, který je podle ústavy „hlavou státu“, je podle průzkumu NMS, tedy názoru občanů, lídrem opozice. Premiér Babiš, který vyhrál volby a vládne, je podle občanů hned po Pavlovi druhým nejvýraznějším lídrem opozice. A opozice, která volby prohrála, zasedá v několika stínových vládách a předstírá, že vládne. - „Zelený mužíku, proč tak rychle odlétáte?“
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Kdo Pavlovi vytetoval nálepku lídra opozice. Byl to Babiš, nebo Minář a Milion chvilek?
* Rozvrat Dámského klubu. Provalení poslaneckého románku Evy Decroix a Jiřího Havránka znervóznělo vedle paní Havránkové i další vdané členky Dámského klubu ODS. A není jisté, zda i příští setkání modrých feministek budou tak „příjemná a inspirativní“, jak je líčila jejich šéfka, paní Eva. Budou-li ještě nějaká…
* Ministr kultury Oto Klempíř si naběhl se svým návrhem státní kulturní politiky - kulturní fronta na něj zaútočila jako hejno sršňů. Aneb příklad toho, jak si politik či celá vláda zbytečně zadělávají na problémy. Předně: celá státní kulturní politika je nesmysl, takový dokument nemá vůbec existovat. Stát nemá kulturu řídit, má jen ve zcela minimální míře zajišťovat toky dotací a grantů. A ostatně na to stát nepotřebuje mnohasethlavé ministerstvo, to by zvládl jeden štíhlý odbor ministerstva financí. Jak prosté, milý Watsone!
* Nový lídr KDU-ČSL Jan Grolich už trochu sestupuje z Marsu na Zem: ještě nedávno tvrdil, že lidovci vyhrají příští parlamentní volby, teď už rezignovaně doufá, že do voleb překročí hranici 5 procent. Ale je tu další lunatik, šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel: strana sice pod jeho vedením už tři čtvrtě roku zmírá na 3 procentech a on sám se vůbec neobjevil v novém průzkumu NMS, koho lidé považují za lídra opozice, Havel ale tvrdí, že v interních průzkumech své strany raketově stoupá, což je prý vynikající práce stranických marketérů. Tak určitě…
* Hnutí ANO slibovalo nekumulovat funkce, ale něco jiného je, má-li někdo jejich sběratelství jen jako koníčka. Jitka Volfová je starostka České Lípy, krajská zastupitelka a poslankyně (ve Sněmovně je členka dvou výborů a pěti podvýborů, jednomu z nich předsedá) a teď kandiduje i do Senátu. Držíme palce, ať to vyjde!