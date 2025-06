Konec bitcoinové kauzy se utopil v absurditě. Vše pod taktovkou „Mgr.“ Decroix

Máme za sebou hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, při němž jednu partu, která vyprala peníze narkomafii, podržela druhá parta, které za pár dní začne soud za kořistění v pražském dopravním podniku.

A celé sněmovní představení mělo nevídaný středobod: ministr financí Zbyněk Stanjura, po rezignaci Pavla Blažka ústřední postava kauzy, byl celý den schovaný na poslaneckém klubu a komora ho musela dvakrát hlasováním vyzývat, aby alespoň na chvíli přišel do sálu. Aby se tam všichni mohli od srdce zasmát jeho vysvětlení, jak mu dopis od vládního kolegy, s nímž se vidí skoro denně a v němž mu kolega referoval o onom miliardovém daru, ležel měsíc a půl na stole, ale on si ho opravdu nepřečetl.

I tak vláda nakonec podle očekávání nepadla, a tak má být řešením aféry to, že ministryně spravedlnosti Eva Decroix zveřejnila časovou osu případu a jmenovala koordinátora, který bude dohlížet na objasňování a vysvětlování. Koordinátor je ale formálně vzato externím poradcem, tedy bez jakýchkoli pravomocí a plně podřízen ministryni coby místopředsedkyni ODS, která má svinčík po svých kolezích z nejužší špičky strany uklidit. A ta slavná časová osa je anonymizovaná, takže se v ní dočteme, že „zaměstnanec MSP“ něco poslal „zaměstnanci ÚZSVM“. Hora porodila myš...

A nejshnilejší třešnička na hodně zapáchajícím dortu celé kauzy: v den, kdy ministryně spravedlnosti oznamuje jmenování koordinátora, všechna média řeší, že Decroix dlouhodobě používala titul Mgr., na který přitom neměla právo. A ministryně půlku očistného brífinku musí věnovat vysvětlování, jak titul oplakala a že za vším je jen její laxnost, ne záměr. No vymyslel by nějaký poťouchlý scenárista absurdnější závěr celé bitcoinové soup opery?

Měli jsme tu už kdysi podobný případ se lžititulem, jakýsi Jan Kalvoda, shodou okolností také ministr spravedlnosti, ale ten to tehdy sám přiznal a okamžitě odstoupil. Ale to bylo ještě v dřevních, naivních dobách, kdy premiéři padali jen kvůli tomu, že neuměli vysvětlit milion (fakt jen milion!) na svůj byt nebo že zatajili skutečného dárce 15 milionů do partajní kasy.

Dva dny jsme teď slyšeli z vládních řad, že si opozice za peníze daňových poplatníků uspořádala předvolební divadlo. A že neúčastí na schůzce k ustavení onoho bájného koordinátora dává najevo neochotu být součástí vysvětlování. Proboha – kdy jindy by už opozice měla využít ústavou daný institut hlasování o nedůvěře, než když vláda propojí státní správu s organizovaným zločinem? A proč by se proboha opozice měla chtít s ODS brodit jejím bahnem?

Aktérům kauzy šlo v minulých týdnech o jediné – posunout ji za 30. červen, kdy národ u moří a rybníků zalehne na deky a matračky a na politiku zapomene. To se nakonec povedlo – ale bude to stačit?