„Jak lépe sladit kariéru s rodinným životem? Jak vytvářet podmínky, aby rodičovství nebylo překážkou profesního růstu? A jakou roli v tom hraje stát?“ napsala do avíza členka správní rady Decroix. Tu bulvár v létě vyfotil, jak po rozchodu s manželem tráví „na tajňačku“ dovolenou v Polsku s o jedenáct let mladším ženatým otcem, poslancem ODS, a dalším členem správní rady Institutu 17 Jiřím Havránkem.
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Podle Decroix na zmiňované konferenci „právě tato témata otevřeme“. Tedy ne to o její dovolené s Havránkem, ale ta o slaďování kariéry s rodinným životem. Exministryně v pozvánce také zdůraznila přínos účasti Petra Nečase (kterému rovněž politika rozvrátila rodinu). „Do diskuse přinese své zkušenosti z vrcholné politiky i pohled na vývoj rodinné a sociální politiky v ČR.“
Víc takových konferencí, kde na dané téma hovoří na slovo vzatí odborníci! Příště by se mohla konat třeba debata na téma, jak ochránit děti před pornografií, moderovaná Jindřichem Rajchlem. O nezadlužování země by mohla pohovořit Alena Schillerová, kurz bezpečného řízení aut by mohl vést Filip Turek a o nutnosti abstinence ve veřejných funkcích přednášet třeba Miloš Zeman s Miroslavem Kalouskem.
● Kdyby chtěl Institut 17 někdy uspořádat konferenci na téma, jak v politice nenosit růžové brýle a nesnažit se lézt do pozadí tomu, kdo je zrovna u moci, nemusí hlavního hosta hledat dlouho. Na činnosti institutu se totiž podílí také „nesmrtelný“ poslanec ODS Marek Benda. Ten o tomto tématu za ta léta něco ví a nebojí se to ukázat.
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„Volební výsledky naprosto jednoznačně podpořily pozici Martina Kupky jako předsedy ODS,“ vyťukal Benda na sociální síť X po vyhlášení volebních výsledků. Takhle, předseda ODS sice tvrdil, že „volby dopadly pro občanské demokraty příznivě“ a výslovně zmiňoval „jasné úspěchy“ v Jihlavě, Teplicích, Znojmě, Litoměřicích, Klatovech, Kutné Hoře a především v Čelákovicích, ale řečeno s Járou Cimrmanem: „A není to trochu málo, Martine Kupkoviči?“
● Kdyby snad některý z politických institutů zatoužil po přednášce o místopisu naší země, stěží by mohl najít někoho povolanějšího než premiéra Andreje Babiše. Ten se před volbami nikterak netajil, jak tuze mu záleží na volebním výsledku jeho hnutí ANO v hlavním městě.
Po vyhlášení výsledků se ani nepokoušel skrývat zklamání a naštvání, jelikož v české metropoli povládne hnutí STAN s koalicí ODS a TOP 09, které s největší pravděpodobností doplní ještě Piráti. „Komu patří nemocnice? Patří ministerstvu zdravotnictví. Komu patří památky? Kdo bude stavět Invalidovnu? Kdo dá na to peníze? No, naše vláda. Kdo bude stavět okruh Prahy? ŘSD. A vysoké školy kdo financuje? Naše vláda,“ vypočítával Babiš poté, co vše uvedl větou: „Tak si pojďme říct, co to je ta Praha.“
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Hnutí ANO ztrácí Prahu a velká města. Má nakročeno k osudu lidovců?
Takže, pane premiére, Praha je hlavní město Česka, do dnešní podoby se vyvíjela jedenáct století. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě. Rozkládá se na území 496 km2 a žije zde okolo 1,4 milionu obyvatel, v metropolitní oblasti dokonce asi 2,1 milionu. Třinácté nejlidnatější město EU je jedním z krajů. Praha je politickým, ekonomickým, výzkumným, kulturním a náboženským centrem země. Má rozpočet menšího ministerstva a jeho politická váha je asi ještě vyšší. A také je to město, kde letos hnutí ANO dostalo pořádně na zadek.