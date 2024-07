Podotknu ještě, mimopražští to nemusí vědět, že náměstí přiléhá k Poslanecké sněmovně. Nebyla to náhoda, že tu paní Decroix, pan Mašek a venkoncem i samotný hulvát byli. Příhoda mě zaujala svou modelovou jednoduchostí stavby příběhu, čistě literárně vzato, je to motiv, nebo dokonce námět.