● Na demonstraci Milionu chvilek na pražskou Letnou přišlo podle odhadů samotných organizátorů 400 až 450 tisíc lidí. Tudíž se začalo mluvit o největším veřejném protestu od listopadu 1989. Jelikož ona čísla uváděli „milionáři“, a byla tedy neoficiální, začala druhá část společnosti jejich počty zpochybňovat. Na webu jste si opět četli, že když měl v srpnu na stejném místě koncert Marek Ztracený, bylo tam narváno úplně stejně, přičemž tam oficiálně bylo 70 tisíc lidí. Různí odborníci vypočítávali množství lidí podle metrů, počtu toalet etc…
|
Čtyři sta tisíc, nebo ani ne půlka? Počty demonstrantů trápí hlavně pana Mináře a jeho kamarády
Je to vlastně úplně irelevantní. Zajímavé je snad jen to, že každá z velkých demonstrací Milionu chvilek za poslední roky byla „největším protestem od roku 1989“, přičemž počet demonstrantů podle odhadů organizátorů pokaždé o několik desítek tisíc narostl. Půjde-li to takto dál, bude se brzy na Letné tísnit milion, pak možná i dva miliony nespokojených občanů.
● Pak už přišly samotné oslavy 17. listopadu na Národní třídě. Část členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše byla v Izraeli, pročež schytala tvrdou kritiku za to, že nebyla na „Národce“ položit květiny. Ministři za ANO Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem tam s květinami přišli a byli halasně vypískáni za to, že se nestydí tam přijít.
● To vše však byla při pohledu na české weby z Kanady ještě selanka proti tomu, čeho se dopustil komik Štěpán Kozub. Při jakémsi svém vystoupení mluvil s učitelkou ze speciální školy a tamní žáky nazval slovem „degeni“. Omluvit se Kozub odmítl s tím, že šlo o černý humor. Při otevření sociálních sítí či takřka libovolného webu tak člověk mohl číst několik dní rozhořčené odsudky Kozuba a jeho vtipů, nebo naopak jeho zastánce. Včetně Leoše Mareše. Aktuálně prý Kozub přišel o možnost předávat cenu v Českém slavíku.
● Brzy ale Kozubovu degenskou kauzu nahradila na prvních stránkách jiná událost. Díky ní se většina lidí v Česku dozvěděla, že hnutí ANO má jakéhosi poslance Denise Doksanského. Po použití internetového vyhledávače Google jste mohli zjistit, že než přešel do ANO, kandidoval dříve za STAN, je předsedou křesťanského spolku, vede křesťanskou školu, kde snad měl nějaké čachry s penězi od studentů, podporuje Izrael, odmítá podporovat Ukrajinu a z pokračování tamní války viní Západ.
|
Doksanský s tanečnicí v klubu? Rebel, řekl Macinka, Schillerová nemá pochopení
Nedávno byl tento Doksanský ve striptýzovém baru v Praze, kde laškoval se striptérkami. A pozor, vyletěl ptáček! Ne ledajaký, doletěl až do Blesku. Doksanský se tedy za noční eskapádu omluvil a novináři se dožadují odpovědí, zda už se případ řešil v rámci poslaneckého klubu ANO.
● To už ale přiletíte do Česka, a když máte tu smůlu, že bydlíte na okraji severovýchodní části Prahy, nestačíte se divit. V rámci souběhu několika oprav silnic se tam či zpět do města sunete dlouhé desítky minut a říkáte si, že si na tuto část země snad někdo zasedl. Protože jinak by nebylo možné rozkopat naráz nejen hlavní tahy od teplické dálnice D8, ale i přilehlé silnice, kudy by to šlo možná objet. Přičemž autobusy vzývané MHD mají klidně zpoždění okolo 45 minut.
Podle dnes už bývalého pražského radního pro dopravu Jaromíra Beránka od Pirátů prý šlo „o několik situací, které někdo špatně odhadl“. Kolony by podle plánu prací měly trvat minimálně do konce listopadu. Tak co, řeknete to vy, nebo já?