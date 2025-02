Pokrokáři neplačte, ani Google vás nezradil. Firmy zase naskočí na nějaký další nesmysl

Když program v Googlu zaváděli, dali si závazek, že do pěti let budou příslušníci málo zastoupených skupin tvořit třicet procent zaměstnanců firmy. Mezi lety 2021 a 2024 firma tvrdila, že program diverzita, rovnost a inkluze se promítá do veškeré její činnosti. Dnes je vše zapomenuto.

Máme se na Google a ostatní firmy zlobit, či radovat (podle politického východiska každého z nás)? Nikoli, je bláhové čekat, že firmy cokoli činí z přesvědčení, že „si něco myslí“, případně že prosazují nějaký politický koncept. Jakékoli zapojení firem do celospolečenských snah je výsledkem kalkulu, který zohledňuje primárně a především tržby, obrat, zisk a pověst firmy.

Stejně jako se zapojila masa firem do DEI, zapojila se do klimatického „boje“ proti globálnímu oteplování. Jenže zatímco boj o klima se jim u zákazníků vyplácí, DEI už ne, i proto, že se v USA změnila administrativa a prezident Trump podobné programy nemá rád.

Jedno je jasné, opouštějí-li firmy DEI takto masově (“věrný“ zatím zůstává Apple, ten jistě zvažuje, co jeho klientela požaduje), znamená to, že jim to u veřejnosti neuškodí. A také to znamená, že program se firmám nevyplácí, kdyby ano, neodcházely by. Environmentální politiku žádná z velkých amerických firem neopustila jen proto, že prezident Trump na ekologii nedbá, takový krok by totiž zákazníci nepřijali.

Buďme rádi, že si hledí svého (zisku)

Lze žádat od firem nějaké společenské poselství? Ani náhodou, svého oblíbeného pekaře na rohu se také nebudete ptát na to, jaké si máte vybrat spolupracovníky. Dělá sice moc dobré koláče, ale vašim požadavkům a potřebám nerozumí. Poradil by vám odpovědně a nestranně? Proč by měla být například zásilková firma nositelem nějakého politického konceptu? Protože je největší? Ne, buďme rádi, že firmy se chovají konformně a hledí si svého, tedy zisku. Na něm není nic špatného a toto, pro někoho možná méněcenné kritérium, je motorem inovací a technického pokroku.

Největší neštěstí, které by firmy mohlo potkat, by nastalo, kdyby místo podnikání chtěly za každou cenu určovat, co si mají lidé myslet. Ne že by o tom nesnili, zrovna takový Google by se nám moc rád naboural do hlav a pak obsah šikovně zpeněžil, a kdyby mohl určovat, co máme kupovat a jak například trávit volný čas, to by bylo opravdové peklo. Naštěstí podnikání omezují zákony. Je-li třeba majitel fanatickým propagátorem otužování, nechť firma tuto aktivitu propaguje, ale rozhodně nesmí přijímat jen otužilce, to by přeci byla diskriminace.

Ono samotné masové zavádění diverzity vypadá jako program unifikace, tedy určení, kolik kdo má mít zaměstnanců z hlediska rasy, genderu a kdovíčeho ještě. Kdyby Američani věděli, jak to tady chodilo před rokem 1989, možná by nás měli za vzor, protože v obou parlamentních komorách komunistického Československa seděli zástupci dělníků, rolníků, pracující inteligence, žen, Romů a dalších národností, podle předem určených poměrů. A nám nevděčníkům se to vůbec nelíbilo.

Udělají, co od nich chceme

Nemalujme si, že firmy poté, co opouštějí DEI, nenaskočí na nějaký další nesmysl. Udělají to kdykoli, kdy se jim to bude jevit výhodné. Berme firmy s rezervou, navzdory reklamě a marketingu nikdy žádným hodnotám neobětovaly jedinou korunu, vždy pečlivě investují. I do charity se zapojují proto, že to od nich vyžadujeme. Budeme-li na ně tlačit, aby propagovaly například plešatost, určitě se nadšeně zapojí.