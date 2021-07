Odplata aroganci moci, chce se zajásat při pohledu na rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým zrušil opatření ministerstva zdravotnictví o nošení respirátorů. Je to pravda, ale ne celá pravda. Zároveň totiž soud, zřejmě aniž by si to uvědomoval, pomohl odpůrcům proticovidových opatření.