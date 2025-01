Touha žít věčně jako módní trend. Jde o naději moderního věku nebo sprosté kšeftařství?

Kupodivu k poučení v tomto případě může víc než mnohá seriózní média posloužit nejlépe televizní zábava. Konkrétně kabelová televize Netflix a její nedávno uvedený dokumentární film „Neumírání. O muži, který chce žít věčně“.

Ten sleduje výstředního dolarového milionáře Bryana Johnsona, který zasvětil svůj život snaze prodloužit svůj život. Respektive zpomalit své stárnutí. Ostatně, po té, co začal se svou „kúrou“, slaví narozeniny ne jednou za rok jako všichni normální lidé, ale jednou za 19 měsíců. Bryan Johnson, americký miliardář, který vydělal na prodeji firmy zajišťující placení na internetu a dalších obchodech skoro miliardu dolarů, si to může dovolit.

Johnson každý rok věnuje na oltář zpomalení svého stárnutí minimálně dva miliony dolarů. A také celý svůj život. Cvičí, absolvuje různé procedury včetně kúry proti vypadávání vlasů, a jí denně přes 130 různých pilulek – vitamíny, doplňky stravy, různé experimentální preparáty. Dával si i vpichovat krevní plazmu získanou od svého syna. Kromě toho se neustále nechává testovat, zda mu něco není nebo zda moc nestárne.

Chodí včas spát podle optimálního rozvrhu a když se má někde zdržet večer, je to pro něj problém. Stejně jako nalézt ženu, která by s ním vydržela. Byť normálně rozvedení boháči nejsou na sňatkovém trhu zrovna bez šance.

Pokusy, které vyžadují víru

Tohle by vydržel jen málokdo. Johnsona to ale evidentně baví. V menším měřítku, ne tak šíleném, dělají něco podobného i další technologičtí milionáři a miliardáři. Například krevní plazmu si nechávali vyměnit prý i další technologičtí podnikatelé, většinou s tím nechodí na veřejnost, příliš to totiž připomíná upírské praktiky. I když z medicínského hlediska na tom nic až tam moc problematického není.

Z dokumentu na Netflixu vyplývá, že si Bryan Johnson ze snahy nezestárnout vytvořil nové náboženství. Je vidět, že on sám stále trpí tím, že odešel z mormonské církve, v jejíž víře byl vychováván, a rozešel se kvůli tomu s částí svojí rodiny. A tohle je taková svérázná náhrada. Vlastně svým životním stylem a svými pokusy s prostředky proti stárnutí vytváří, a sám to ve filmu přiznává, jakousi sektu, kde on sám je novým Ježíšem.

Výsledky svých pokusů dává totiž na internet a někteří lidé, a není jich málo, ho při jeho pokusech sledují a následují. Není to náhoda, jeho projekt na internetu se jmenuje Blueprint, tedy volně přeloženo kopie plánu. I u nás se jím někteří inspirují, jedním z nich je prý Tomáš Čupr, zakladatel zásilkového obchodu s potravinami Rohlík.

Byť rozhodně ne v extrémní míře. Nicméně jiní mají prostě Johnsona za proroka, který jim ukáže cestu k věčnému mládí a extra dlouhému životu. Tohle upnutí se k cestě k dlouhověkosti může pak mít negativní následky stejně jako život s nebezpečnou sektou. Jenže někdy je to „potřebné“. Kromě pár věcí, které zaručeně fungují, lidé snažící se prodloužit si život hledají nové, často nepříliš vyzkoušené preparáty. Takže bez víry to tak nějak ve větším měřítku nejde.

Naštěstí věda jde dále, postupně se snaží vyselektovat, co skutečně funguje a co ne. Jednou tak jistě prodlouží lidský život a hlavně život ve zdraví, i když ne tak, jak si představuje Bryan Johnson, tedy na více než 120 let. Ostatně, i Johnson chce některým doplňkům stravy, lékům a procedurám spíše věřit, než je nechat ověřit.

Bryan Johnson každý den cvičí pod dohledem odborníků.

Johnson odmítá dát své peníze na klinické studie některých preparátů, které bere, i když mu musí být jasné, že zkouška na jednom člověku není vědecké posouzení jejich účinnosti. Zvláště když bere desítky preparátů a jejich účinky se mohou posilovat, snižovat či všelijak křížit. Ale to mu nevadí stejně jako jeho příznivcům. A ani mnohým propagátorům pokusů o prodloužení lidského života, kteří se tím dostávají vlastně na hranu šílenství.

Frustrace, naděje a kšeftařství

Je to logické a zvláště logické je to v naší moderní společnosti. Vidíme, že věda dokáže prodloužit lidský život a zároveň se nám zdá, často oprávněně, že kdyby se do prevence nemocí – a to i těch souvisejících se stářím - dalo více peněz, mohl by se prodloužit lidský věk ještě více. Byť je zřejmě biologicky omezen a vždy budeme většinově umírat v 65 až 90 let. Ale alespoň se můžeme pokusit dožít se tohoto věku ve zdraví a dobré kondici, což se zejména v Česku často nestává.

Proto se pak obracíme k pokusům o prodloužení života a kromě cvičení a zdravého životního stylu, který je někdy neslučitelný s pracovním procesem, k různým pilulkám. Využívají toho pak lidé jako Johnson, který kromě jiného chce zřejmě ze svého nestárnutí udělat dobrý byznys. Prodává totiž v rámci svého programu Blueprint všechno možné včetně mikyn s nápisem neumírej a pekelně předraženého olivového oleje.

Současná móda longevity je tak nejspíš kombinací víry zrozené z frustrace a nadějí moderního věku kombinovaná se sprostým kšeftařstvím. To ovšem neznamená, že by se člověk neměl pokoušet o prodloužení svého života, hlavně života ve zdraví.

Cvičení, zdravý životní styl, odpočinek a občas i nějaké ty prášky mohou pomoci. Není ale třeba to přehánět a je dobré nedat na různé samozvané poradce či napodobovat různé milionáře.

Mimochodem, když se podíváte na Bryana Johnsona na Netflixu, uvidíte, že je sice fyzicky mladší, než kolik činí jeho aktuální věk, ale vypadá tak, jak byste možná ani vypadat nechtěli. Přinejmenším se to dá označit slovy divně či nezdravě. To už je lepší mít pěkné vrásky a zdravě zestárnout.