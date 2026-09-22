Jako bychom nebyli v poněkud zavánějícím, ale více méně domácím a milém hájemství Chlívku, ale ocitli se doslova u blbejch na dvorku.
Podívejme se na statistiky. V roce 2021 se narodilo 111 793 dětí, o rok později 101 299, další rok už jen 91 249. V roce 2024 přišel historický rekord pouhých 84 311 miminek a loni jen 77 636. Už rok 2023 dal vzpomenout na temná devadesátá léta, kdy to vypadalo, že Česko nevyhnutelně vymírá. Ale loňská a předloňská čísla jsou již naprostá katastrofa. Jen pro srovnání – v roce 1974, kdy mrtvolnost Husákovy normalizace spolu s propopulačními opatřeními přeplnila všechny dostupné porodnice, se v Česku narodilo 194 215 dětí. Nejsme ani na 40 procentech tehdejšího baby boomu.
A pro pochopení návrhů ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky je potřeba znát ještě jeden důležitý detail: zhruba od roku 2013 se takřka polovina dětí rodí mimo manželství (poměr osciluje mezi 43 a 49 procenty). Svatba už dávno není předpokladem ani všeobecně očekávanou součástí partnerského života a na každém druhém sobáši lze vidět děti novomanželů coby družby a družičky. A těmhle lidem chce ministr práce a sociálních věcí znemožnit umělé oplodnění, pokud se to páru tradiční cestou nedaří?
Chlívek má pocit, že s panem Juchelkou asi žijeme každý na jiné planetě.
Luxus, který nemáme
Tedy, ne že by na námitkách Juchelkova úřadu něco nebylo, řekněme v etické a právní rovině. Mít dítě skutečně není něco, na co má kdokoli z nás nárok. Stejně tak bezpochyby není ústavní povinností státu uspokojovat potřeby osamělých lidí nebo touhu homosexuálních párů po vlastním potomstvu.
Pokud bychom žili v izolovaném vesmíru etických traktátů, pak můžeme v klidu trvat na tom, že zdravotní pojištění má léčit zdravotní neduhy (mezi něž neplodnost bezpochyby patří), nikoli osamělost či neochotu akceptovat partnery, jaké „sňatkový trh“ nabízí. Kdyby Česko populačně rostlo a standardem v rodinách by byly tři až čtyři děti jako třeba v Izraeli, mohli bychom si dovolit luxus zvažovat, komu a jak pomáhat otěhotnět.
Ale my jsme v úplně jiné situaci. Dramaticky jiné. Nejenže za třicet let bude málo těch, kteří budou ze svých výplat sytit státní penzijní systém, ale bude taky zoufale málo těch, kteří budou schopni vzít do ruky injekční stříkačku či zednickou lžíci.
Česko dlouhodobě vymírá, bereme-li v úvahu přirozenou měnu (což je demografický termín), tedy rozdíl mezi narozenými a zemřelými. Nebýt zlořečených migrantů, kteří „nám berou práci i sociální dávky“, ani náhodou by nás dnes nebylo téměř jedenáct milionů.
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Někdo kvůli Babišovi nenávidí řepku, jiný umělé oplodnění. V posledku to neprospívá ničemu
Ale i tento proud začíná slábnout, respektive nedokáže kompenzovat přirozený úbytek. Letos zdejší populace teprve podruhé od roku 2003 klesla: během prvního pololetí se počet obyvatel Česka snížil o 12,2 tisíce, protože kladné saldo zahraničního stěhování (8,9 tisíce) nedokázalo vykompenzovat úbytek obyvatel přirozenou měnou (–21,1 tisíce).
Imperativ dne
Zpátky k panu Juchelkovi: Česko velmi rychle stárne, protože na jedné straně přibývá a bude nadále přibývat seniorů, na druhé straně ubývá dětí. Existuje takové číslo, jemuž se říká index stáří a které popisuje poměr dětí a starých v populaci (konkrétně počet dětí do 14 let ku počtu seniorů 65+). Zatímco ještě v půli devadesátých let byl 72 %, loni již 138 %. Před třiceti lety připadalo na sto dětí 72 starých lidí, loni již 138.
Není to jen náš problém, i když u nás je mimořádně palčivý (mj. kvůli nadobyčejně silným generačním kohortám ze sedmdesátých a nadobyčejně slabým z devadesátých let minulého století).
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Ochota plodit, rodit a vychovávat děti v posledních třech letech dramaticky klesá takřka v celém bohatém světě (a hledání příčin zdaleka přesahuje možnosti této nahněvané statistické glosy). Ale je to fakt, s nímž se musíme naučit pracovat a pokoušet se jej co nejvíce oslabit. Pokud zavíráme porodnice, školky i školy, pokud nám reálně hrozí přestárlý svět s kritickým nedostatkem veselosti mládí a dětského smíchu, musíme ocenit a podpořit každého a zejména každou, kdo chce přivést na svět dítě a starat se o něj. Podpořit, nikoli z ideových důvodů omezovat.
To je mravní i ekonomický imperativ dne.
Chlívek rozumí, že umělé oplodnění (IVF) je některým lidem proti srsti, protože je v rozporu s „přirozeným řádem světa“, tak jak si jej po léta tradičně vykládáme. Chápe též všechny etické pochyby, dle nichž by veřejné pojištění nemělo řešit sociální izolaci potenciálních maminek. Ale zkusí promluvit jazykem, jemuž by pan ministr i jiní konzervativci ve vládních kruzích mohli rozumět: „Nechte maličkých přicházeti ke mně“. Ať už se narodí komukoliv, ať už na procesu profituje jakákoli klinika.
Bez nich nás totiž čeká smutek, chudoba a pravé peklo na zemi.