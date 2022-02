Demokratické cvičení. Obstrukce nejsou vadou systému, ale jeho součástí

Byli jsme svědky znásilnění jednacího řádu. Byla porušena tradice českého parlamentarismu. Byl porušen zákon, když řada poslanců nemohla vystoupit a vyjádřit se a vládní většina rozhodla, že nemají právo o tom návrhu mluvit.

To všechno je naprosto nepřijatelné, prohlásil šéf opoziční ODS Petr Fiala 10. února 2016, v době, kdy opozice blokovala přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb už 236 dnů. Poté, co tehdejší vláda Bohuslava Sobotky zákon parlamentem protlačila, následovala opoziční ústavní stížnost. Veškeré vládní návrhy na změny v jednacím řádu byly tehdy opozicí odmítány a to i takové, které chtěly řečnění ve sněmovně upravovat podle německých pravidel. Andrej Babiš navrhující změnu byl líčen jako vyvrhel a ničitel demokracie a jakákoli úprava byla vydávána za zničení parlamentarismu.

Dnes o změně jednacího řádu mluví hodně lidí, včetně ústavních právníků a komentátorů, kteří z plna hrdla podporovali Fialovu rétoriku roku 2016. Člověk se neubrání pocitu, že omezenějším rozoumkům nedochází, že kopání do Okamury, které je nyní salonfähig, je kopáním do příští opozice. Ale tento postřeh není argumentem proti změně jednacího řádu, je to spíš důkaz bídy tuzemské debaty. Nebo ideologického vidění světa?

Změna jednacího řádu je možná a patrně i žádoucí, nicméně by neměla probíhat pouze v režii zideologizované vlády, měla by se na ni podílet i opozice. Veškerá. Vylučování a stigmatizování některých politických stran přeci nevede k jejich zničení, spíš naopak. Viděli jsme, že komunisty nakonec pohřbilo jejich spojení s minulou vládou, tedy moment, kdy i jejich volič pochopil, že vlastně nic nenabízejí, jen se vezou.

Parlament je instituce zřízená k tomu, abychom společenské konflikty řešili nějakou dohodou – tedy mluvením. Pravidla, která toto „mluvení“ regulují, by se měla dodržovat a dodržovat by je měli zejména ti, kteří si v rámci sebechvály sami udělili titul jediných demokratů ve sněmovně.