Jak oslavit pogrom. Lze rozehnat demonstrace, ne to, co je v hlavách

Na akcích, jež ve světě začaly už v den masakru, zaujme barikádové rozhraní. Na jedné straně se manifestuje na podporu Izraele coby oběti (Hamás tam povraždil na 1300 lidí). Na druhé straně se manifestuje za Palestince coby oběti odvety. A jádro problému spočívá v tomto. V zásadě není nic špatného na tom, poukazuje-li někdo na problémy Palestinců a solidarizuje se s nimi. Ale co když se to dělá po největším pogromu na Židy od holokaustu? Či poté, co Hamás odstřeloval Izrael raketami jako v letech 2014 a 2021? To by si měl i sympatizant položit jisté otázky.