Volby jsou prý svátkem demokracie. Ale ve skutečnosti, podle některých, svátkem jen jakéhosi téměř nezávazného referenda, jehož výsledky se mohou kdykoli později měnit podle požadavků vyjádřených na demonstraci nějaké, velmi aktivní, skupiny občanů.
Je jistě možné, že dosavadní forma parlamentní demokracie, založená právě na existenci a výsledku svobodných voleb, se již vyčerpala. Že je třeba hledat nějaké jiné formy širšího a obecnějšího vlivu na řízení státu, než to výsledek těchto voleb umožňuje. To je pak ovšem třeba říci zcela jasně.
Jiná vláda by důvěru nedostala
Bylo zvláštní pozorovat, jak se lidé jinak obecně považovaní za rozumné pod tlakem emocí dopouštějí sotva pochopitelných tvrzení. Tak Tomáš Halík na Letné prohlásil, že Babišova vláda nepřežije příští volby. A přál by si je dříve. To je jistě možné. Ale podle průzkumů preferencí politických stran by asi oproti současnému stavu k žádné změně nedošlo.
Pavel Rychetský říká, že by Babišova vláda měla odstoupit. K čemu by to bylo? Jiná vláda by ve Sněmovně důvěru nedostala, takže takovéto názory jsou jen výzvou k chaosu a anarchii. Petr Pavel pak prohlásil, že je-li něco v programovém prohlášení vlády, neznamená to, že je to správně. To je jistě pravda, ale problém je v tom, že voliči sněmovní většiny si myslí, že ano, a opravdu nevím, co by se s tím v parlamentní zastupitelské demokracii mělo dělat.
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Co se mi líbí na Letné, i když by mne tam nedostali ani párem volů
Mohla pobavit skoro kabalistická hra s „4:36“, považovaným za symbol temného vládnutí. Ačkoli bylo jednoznačně prokázáno, že ve stejný nebo podobný čas se schvalovala celá řada jiných zákonů, aniž by to k nějaké číselné eskamotáži vedlo. Podobně konstatování, že 3 nebo 4 procenta nespokojenců jsou potřebná ke změně režimu. Snad v jiných než demokratických zemích, ale zde se procenta mohou počítat pouze ve svobodných volbách a po nich jen v průzkumech veřejného mínění.
Stejně tak mohlo pobavit Minářovo nepochopení Havlova příměru o heslu „Proletáři všech zemí, spojte se!“ ve výkladní skříni zelináře a vůbec laborování s „mocí bezmocných“, k níž účastníci demonstrace jistě nepatřili.
A co práva většiny?
Mnoho bylo slyšet o právech menšiny. Ale zaměňovat občanská práva všech občanů za práva menšin je pro část politického spektra dnes obvyklé. Ale co práva většiny? Co práva těch, jejichž hlas ve volbách převážil? Nepotřebujeme nezávislost veřejnoprávních médií v tom dnešním pojetí. Část občanů potřebuje – ale nepřehlížejme, že velká část občanů již nepotřebuje – média veřejné služby, což znamená ta, která mají ze zákona poskytovat vyvážené zpravodajství a informace a že tak také činí. I po Letné se však nedomnívám, že většina občanů je přesvědčena, že taková média máme…