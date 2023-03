Na první pohled ano. Platy podstatné části vyučujících v těchto oborech jsou na našich veřejných vysokých školách ostudné a nižší než třeba na těch základních.

Ostatně, také tam teď vysokoškolští učitelé odcházejí. Zvednout pedagogům na humanitních katedrách platy by bylo logické. Ve srovnání se zvyšováním platů učitelů na základních a středních školách by to navíc nestálo moc. Jenže odváží se tohle někdo říct a prosadit?

Už léta nás politici i kapitáni průmyslu přesvědčují, že humanitní a sociální vědy jsou zbytečné, že jejich absolventi na rozdíl od techniků nic nevyrábějí, nejsou užiteční a skončí na úřadech práce.

Ve skutečnosti absolventi těchto oborů nemají o práci nouzi a naopak nám pak chyběli v diskusích o zvládání pandemie a stejně tak nyní chybí v přípravách reforem státu i sociálních systémů.

Vyspělé země se totiž od rozvojových neliší v počtu inženýrů, ale často spíše v počtu lidí s humanitním vzděláním.