Je Letná měřítkem protestu? Víc než o čísla jde o to, zda dorazí i jiné sociální skupiny

Koncem listopadu 1989 se tam sešlo na 800 tisíc lidí, což už nebude nikdy překonáno. V červnu 2019 tam Minářovi „chvilkaři“ dostali na 300 tisíc lidí na protest proti Babišově vládě. Kolik to bude dnes?
Kolem toho čísla se bude točit vše. Hlavně síla argumentu, že Babišova nová koalice nemá věci pevně v rukou. Jenže barikádové rozdělení společnosti je ostřejší než před sedmi lety a vše se bude hodnotit dvojí optikou.
Třeba počasí. Bude-li pršet, Minář získá alibi pro případnou slabší účast. Ale soupeři mohou namítat, že koncem listopadu 1989 byl mráz, lidem křupal led pod nohama, a přece jich přišlo 800 tisíc. Udělají z toho selhání Mináře.
Nebo veřejná doprava. Dopravní podnik zrychlí intervaly metra, zavede tramvajovou linku 36 a zřídí účelovou zastávku. Je to dobře? Pro minářovce určitě ano, alespoň Letnou zahltí méně aut. Ale pro babišovce, okamurovce či macinkovce to může být špatně: důkaz zpolitizování dopravního podniku. A tak bychom mohli pokračovat.
Proč se to vše vůbec děje? Podle pořadatele Mikuláše Minářa proto, že situace je vážná. Ale to je další barikádový moment.
Pro jeden tábor spočívá vážnost situace v tom, že je tu po volbách ohrožena demokracie (někdo by mohl říci, že je ohrožena vedoucí role liberální demokracie). A to – slovy Mikuláše Mináře – útoky na kulturu, oligarchizací země, slabými výdaji na obranu i omezením nezávislosti médií veřejné služby.
Pro druhý tábor spočívá vážnost situace hlavně v tom, že prezident sabotuje kroky Babišovy vlády. Třeba tím, že odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem.
Kdyby Ústavní soud mohl říci, zda to vše je, či není v souladu s Ústavou, bylo by jasno. Ale když se na něj premiér Babiš neobrátil s žalobou, je to na samozvaných ústavních soudcích – na lidech, občanech, demonstrantech. Čím víc jich na Letnou přijde, tím silnější bude jejich pocit, že tento počet, ta demonstrativně vyjádřená síla, v podstatě supluje Ústavní soud. A tím silnější logicky bude odpor druhého tábora.
Proč jen „komedianti“ a „darmožrouti“?
Z řečeného je zřejmé, že na Letné půjde do značné míry o reprezentativnost. Koho – jak velký podíl sociálních, profesních, vzdělanostních, věkových, genderových a jakých ještě skupin – ti lidé na tribuně a hlavně pod tribunou zastupují? O co – o jakou autoritu – se tam vyslovené argumenty opírají?
To nemůže být v sobotu ráno ještě jasné. Ale jména, která s předstihem pronikla do médií, cosi naznačují. Zdeněk Svěrák (za týden devadesátiletý), Ivan Trojan, Aneta Langerová. Ani účast zemědělce Daniela Pitka či exministra životního prostředí Ladislava Mika nepřeválcuje pocit, že jde o typickou akci přesvědčující již přesvědčené a dále vytáčející již vytočené.
Podíváme-li se na to očima těch druhých (což při akci usilující o co největší účast má logiku), chtě nechtě se naskýtá dojem, že pilíři protestu nazvaného Nenecháme si ukrást budoucnost jsou do značné míry „komedianti“ či „darmožrouti z neziskovek“.
Nemá smysl si nic namlouvat. Výrazy „komedianti“ či „darmožrouti z neziskovek“ neilustrují autorův odpor k těmto lidem, vůbec ne. Pečlivě jsem je opsal z webu, neboť patří do slovní pokladnice babišovců tak jako výrazy typu „dezolát“ patří do pokladnice progresivistů. Stačí se podívat do diskusí i na seriózních zpravodajských webech.
Příklady: „To je skvělé, že darmožrouti z neziskovek budou muset do práce.“ Nebo: „Nejsem voličem Motoristů, ale komedianty bych do té mišelinky poslal.“ Vůbec je zvláštní, jak si lidé jistého typu oblíbili výraz „tahat gumy v mišelince“. Připomíná to úředníky za Husáka, kteří o nekonformních rockerech říkali: „Okamžitě zavřít, ostříhat a do dolů.“ (Tak to řekl zástupce Národního výboru hlavního města Prahy.)
Osloví je někdo kromě Babiše?
To je ta příslovečná „sůl země“, jež po roce 1989 nevymřela, neboť prostě vymřít nemohla. Nevymře ani teď, v době, kdy se opírá o vítězství v loňských volbách a cítí se na koni (tak jako se cítili na koni progresivisté po volebním vítězství na podzim 2021). S tím nehne protest Milionu chvilek pro demokracii, ani kdyby dnes na Letnou přilákal půl milionu lidí.
Pokud by s tím mohlo něco alespoň trochu hnout, snad jedině protest, který by přilákal i širší sociální skupiny, třeba živnostníky, zaměstnance či odboráře.
Odboráři zafungovali v listopadu 1989. Později protestovali jen proti pravicovým vládám (v dubnu 2012 jich bylo na Václavském náměstí přes 100 tisíc), naposledy v roce 2023. Kdo by dokázal odboráře, zaměstnance či živnostníky přimět, aby protestovali proti největším úletům současné koalice? Aby vyrazili na Letnou? To je kvadratura kruhu. Ale předem je jasné, že Mikuláš Minář a jeho akce to nebudou.