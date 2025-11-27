Vzdání díků versus vzdání se. Od chladné jazykovědné historie po žhavou politickou současnost

Ovšem okrajově stále přežívají i více či méně antikvované významy ze starších fází jazyka, z nichž nás dnes budou zajímat zejména fráze jako „vzdát dík/čest/poctu/chválu/úctu/hold“ (tímto výčtem podstatných jmen se spojitelnost slovesa „vzdát“ v tomto významu prakticky vyčerpává). Tato spojení popisují děje, které by jinak mohly být vyjádřeny i jednoslovně, slovesem (“poděkovat/poctít/pochválit/uctít/holdovat“), či v případě toho „díku“ také podstatným jménem slovesným (s poněkud neobvyklou stavbou), jež v případě díku jediného zní „díkuvzdání“, a pokud je těch díků více, samozřejmě „díkůvzdání“, přičemž tato druhá varianta je v živém jazyce frekventovanější, snad proto, že takto užitým množným číslem lze nenápadně zdůraznit velkou míru vděčnosti, ať už za cokoliv a ať už reálnou, či pouze předstíranou.
A protože se dnes ve Spojených státech slaví Thanksgiving Day, dovolím si k tomu „díkůvzdání“ tři – byť jen volně související – poznámky.
|
Padesát let od konce dvou a začátku konce mnohých dalších diktatur
První se týká jednotného a množného čísla: stojí totiž za pozornost, že v češtině si můžeme vybrat (vlastně opakovaně, při každé příležitosti, znova vybírat), kolik těch díků má být, zatímco v USA jich musí být nutně více – žádné „thankgiving“ angličtina nezná (a naproti tomu zase třeba němčina má pouze singulárový „Dankfest“).
Zadruhé, výraz „díkůvzdání“ dnes nenese (v češtině, angličtině, němčině, …) náboženský podtón, leč dříve to tak nebylo: díky bohům za úrodu, případně za vítězství v bitvě či za něco ještě jiného, vzdávali již staří Egypťané, Řekové, Římané a další antické civilizace. I staří Čechové slavívali dožínky (dobově „dožjnánj slawné“) – jen je nenazývali „díkuvzdáním/díkůvzdáním“, to je slovo vzniklé – velmi pravděpodobně na základě německého vzoru – až v 18. století (doklad z r. 1790 je vysvětluje slovy „Poněwádž toho wſſeho nám Bůh poſkytuge, geſt tedy též zaſluſſno, gemu za to djky činiti…“).
Ovšem možná i tehdy se již užívalo i mimo náboženský kontext, což k dokonalosti přivedlo 20. století, kdy Klement Gottwald v jednom ze svých projevů hovořil v jednotném čísle o tom, jak se „s nejhlubšími pocity díkuvzdání se obracíme k našemu velkému bratru na východě“, zatímco Rudé právo psalo rovnou v plurálu, že „průkopníci nové práce v socialistickém pojetí svým strhujícím příkladem zapálí všechno ostatní osazenstvo… pro zpevnění norem, které bude díkůvzdáním slavného února 1948“ (kde jazykové neumětelství redakce listu odráží i chybná vazba s 2. pádem – mělo by být, když už vůbec, „… slavnému únoru…“).
|
O zdoroslavíčkovi z kratochvilného hájíčku
Pokud se, do třetice, od historie obrátíme ke žhavé současnosti, nebude lze si nepovšimnout, že Donald Trump původně stanovil jako termín přijetí svého „mírového plánu“ rovnajícího se vzdání Ukrajiny Den díkůvzdání. Jen není jasné, zda to souvisí s tím, že se od své první manželky nenaučil dostatečně dobře česky, a nezná proto ani význam slova „dík“, ani různé významy slovesa „vzdát (se)“, nebo proto, že jedním ze synonym anglického „to surrender“ (“vzdát se, kapitulovat“) je frázové sloveso „to give up“, což mu to „Thanksgiving“ možná nějak připomnělo.