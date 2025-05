Kdo vyhraje vítězství? O tom, že před 80 lety jsme byli osvobozeni, by nemělo být pochyb

A kdo chtěl doložit, že velkou část západních a jižních Čech osvobodili Američané, měl smůlu. Za prvé na sebe přitáhl nežádoucí pozornost „orgánů“. Za druhé ani nemohl ukázat pamětní desky. Zmizely, nebo je nahradily cedule, že kvůli krvavé válce ve Vietnamu se americká účast nepřipomíná.

Není to dnes trošičku podobné? Říkat, že Sovětský svaz (“Rusové“) měl lví podíl na porážce třetí říše a Hitlera, je samozřejmě v pořádku. Ale říkat, že Sovětský svaz (“Rusové“) se lvím dílem zasloužil o osvobození Československa od nacismu, zní už mnohým trochu podezřele. Alespoň od února 2022, kdy Rusko vojensky přepadlo Ukrajinu.

Není tvrzení o sovětských osvoboditelích příliš „proruské“? Nezakrývá fakt, že Sověti jednu totalitu porazili, ale druhé – té komunistické – vydláždili cestu? Tak se to mnohým jeví a dost na tom je. Patří to k aktuálním tématům pro historiky a společenské vědce. A jak známo, věda se opírá o formování hypotéz, jejich testování a nahrazování jinými, které lépe odpovídají stavu poznání.

Horší je, když se té role sami chopí politici, kteří – bez historické průpravy a narození dávno po válce – se k věci vyjadřují autoritativně. Nejvýrazněji se zapsala europoslankyně Danuše Nerudová, když v televizi řekla: „Američané nás skutečně osvobodili, Rusko to rozhodně nebylo.“

Přepisovači? Ne, vykladači dějin

Je jasné, jak to sama myslela. Američané přinesli porážku Hitlera i svobodu, Sověti porážku Hitlera, ale i cestu k jiné nesvobodě. Ale řekne-li se to paušálně (“Američané nás skutečně osvobodili, Rusko to rozhodně nebylo“), zní to hrozně. Jako zmíněná komunistická verze, jen s opačným znaménkem. Některé lidi to zdvihá ze židle. Třeba Václava Klause, jenž na debatním fóru mluvil o „orgiích přepisování dějin“. Samozřejmě přehání, jako často, toto není přepisování, nýbrž vyhraněná interpretace, ale dotkl se jádra problému.

Názory na květen 1945, na to, zda a kým jsme byli skutečně osvobozeni, se různí. Těžko najít nějaký konsenzuální. Trefně to ve svém textu shrnula ČTK: „Československo figurovalo spíše jako válečná kořist než jako osvobozená země.“ Ve svobodné společnosti je taková rozmanitost normální. Jenže u politiků, jako je Nerudová, člověk tak nějak očekává nějaké společenské shrnutí.

To shrnutí by mělo obsahovat základní fakta. Za prvé. Nacistický okupační režim, který tu vládl od března 1939 do května 1945, byl genocidní. Kdyby definitivně zvítězil, tak veškeré debaty tohoto typu bychom vedli někde za polárním kruhem a spíše šeptem.

Za druhé. Sovětský režim, který měl hlavní podíl na porážce nacismu, byl totalitní. Napáchal spoustu zla, zničil desítky milionů lidí a lidských osudů, ale přes to vše vysloveně genocidní nebyl – nezplynovával třeba Židy (v pořadí čekali další) jen proto, že byli Židy, jak to dělali nacisté.

Ano, existují regiony, třeba Finsko a Pobaltí, kde Sověti napáchali větší škody a představovali větší hrozbu než nacisté. Regiony, kde si právem mohou říkat, že Rudá armáda a konec války jim osvobození nepřinesly. Ale u nás – i při vědomí všech zločinů komunismu domácího a sovětského – má platit, že květen 1945 ztělesňuje osvobození od daleko větší hrozby. Na tom nic nemění ani odsudek ruské agrese na Ukrajině optikou roku 2025.

Važme si posledních pamětníků

Pozoruhodné je i toto. Už je jich skutečně jen pár, ale stále ještě žijí – byť postupně umírají – pamětníci, kteří to sami zažili. Třeba Lidice nebo Osvětim. Teprve před půl rokem zemřela Jaroslava Skleničková (98), poslední lidická žena. Ještě žijí třeba Dita Krausová (95) či Eva Erbenová (94), jež zažily mašinerii Osvětimi a podávají o tom svědectví. Pozoruhodné na tom je, že v nynější – názorově tak rozjitřené době – nedostávají hlas právě ony.

Ne snad že by řečnily někde na mítinku, na to ve svém věku nejsou stavěné. Ale kdo se chce k té věci – k tomu, zda jsme v květnu 1945 byli, či nebyli osvobozeni Sověty – autoritativně vyjádřit, mohl by se jich alespoň zeptat.

Při vší úctě k Danuši Nerudové, je to dáma narozená roku 1979 a vzděláním ekonomka. Kdo si chce udělat jasněji o květnu 1945, o tom, zda jsme byli, či nebyli osvobozeni Sověty, může se spolehnout spíše na lidi se zkušeností v Osvětimi. Ale koho to dnes zajímá. Nevyznělo by takové svědectví o květnu 1945 příliš „prorusky“? A to by byl – viděno optikou roku 2025 – problém.

Na Klárově aneb Gončarenko, či Hončarenko?

Značná část onoho problému spočívá v tom, že si často připomínáme události roku 1945, ale hodnotíme je optikou roku 2025. Někdy se to projevuje i v překvapivých detailech.

Na oslavy osvobození Plzně pozvali amerického veterána Harryho Humasona (99). Klobouk dolů, že v tom věku vážil po 80 letech cestu do Evropy. Do novin mimo jiné řekl, že přímo v Plzni v květnu 1945 nebyl, dostal se na Šumavu, do Volar, ale „na české holky a pivo nebyl čas“. Pane jo. On to tehdy asi nevěděl a národopisný atlas ve velké polní neměl, ale český novinář se měl zeptat: Kde by se tehdy v sudetských Volarech vzaly „české holky“?

Optika roku 2025 někdy až bije do očí. V Praze na Klárově je ve skále pamětní deska Ivanu Gončarenkovi, padlému veliteli prvního sovětského tanku, který 9. května 1945 dorazil do centra Prahy. Jenže česká Wikipedie ho představuje jako Hončarenka, rodáka od ukrajinského města Sumy, které teď ostřelují Rusové. Kam ho máme zařadit? Mezi osvoboditele, či rudé uchvatitele? Mezi Sověty, či Ukrajince? Tady vidíte, jak mohou být brýle roku 2025 ošidné.