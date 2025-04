Den Země není důvodem k panice. Na pokraji zkázy nestojíme, cestou je prosperita

Když se před 55 lety slavil Den Země poprvé, svět čelil závažným ekologickým problémům. Mnoho řek sužovaly požáry a města byla zahalena smogem. Znečištění ovzduší a vody překračovalo všechny meze, zejména pak na průmyslově vyspělém Západě. Od té doby se však kvalita ovzduší v bohatých zemích dramaticky zlepšila. Za poslední tři desetiletí se riziko úmrtí v důsledku znečištění ovzduší snížilo o více než 70 %, vodní toky jsou dnes čistší a krajina se zalesňuje.

V chudých zemích je to ale o poznání složitější. Jakmile se totiž státy dostanou z chudoby, vlivem industrializace dojde k nárůstu znečištění, které je možné efektivně řešit až v momentě, kdy daná země dostatečně zbohatne. To však neznamená, že by v rozvojovém světě nedocházelo k pokroku. Vezměme si třeba Čínu, která nechvalně proslula silným znečištěním, kdežto dnes se snaží aktivně čistit nejen své ovzduší, ale i vodu.

Za největším znečištěním stojí chudoba

Pro sedm miliard lidí, kteří nežijí v bohaté části světa, se mezi lety 1990 až 2015 znečištění ovzduší zhoršilo. Ovšem díky tomu, že především emise síry dosáhly svého vrcholu a začaly postupně klesat, se v chudých zemích mírně snížil i počet úmrtí vlivem znečištění vzduchu.

Při pohledu na fotky smogem zahalených asijských velkoměst nám navíc uniká mnohem horší znečištění vzduchu, ke kterému dochází uvnitř příbytků nejchudších obyvatel světa. Tento přehlížený problém pramení z energetické chudoby, kdy se lidé musí spoléhat na tradiční biomasu – dřevo, lepenku a hnůj – aby si doma zatopili a uvařili. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace žijí 2,1 miliardy lidí v obydlí, jehož znečištění několikanásobně přesahuje i nejhorší dny v Dillí nebo Pekingu, kde se míra znečištění rovná až dvěma vykouřeným krabičkám cigaret denně. Dokonce i dnes má znečištění vzduchu v interiéru na svědomí více než tři miliony lidských životů ročně.

Přesto prakticky nikdo neoslavuje fakt, že se od roku 1990 snížila míra znečištění vnitřního ovzduší v chudších částech světa o více než polovinu. To představuje více než čtyři miliony zachráněných životů ročně.

A jak k onomu pokroku došlo? Díky prosperitě, kdy stále méně lidí využívá hnůj a lepenku k vaření a vytápění; místo toho používají mnohem čistší a lepší zdroje energie, jako jsou přírodní plyn a elektřina.

V mnoha ohledech stojí za největším znečištěním chudoba. Ekologické zájmy jdou stranou, když sotva přežíváte. Ale jakmile země začnou bohatnout, mohou investovat do čistších zdrojů energie, regulovat průmysl a soustředit se na zlepšování veřejného zdraví. Prosperita nevede jen k lepší životní úrovni, kvalitnější výživě a větší odolnosti lidí vůči environmentálním hrozbám, umožňuje také společnosti aktivně přispívat ke zlepšování životního prostředí.

Existuje přímá souvislost mezi výší národního důchodu a kvalitou životního prostředí dané země. Jak ukazuje index výkonnosti z hlediska životního prostředí (Environmental Performance Index), sestavený Yaleovou univerzitou, čím bohatší stát je, tím lépe se stará o životní prostředí. Společnost, která se soustředí na ekonomický rozvoj, dokáže nejen vymanit lidi z chudoby, ale zároveň také řešit znečištění a investovat do udržitelných postupů.

Praktická a chytrá řešení

Den Země a celé jeho environmentální hnutí bohužel často ignoruje praktická řešení a raději upřednostňuje senzaci. Mnohé z ekologických předpovědí, které si v 70. letech získaly širokou pozornost veřejnosti, se později ukázaly jako alarmistické a mylné. Bylo nám řečeno, že v budoucnu dojdou všechny zdroje a že přelidnění povede k celosvětové katastrofě. Dokonce se objevilo tvrzení, že do roku 1985 budeme venku muset všichni nosit plynové masky. Nic z toho se sice nevyplnilo, ale stačilo to k zažehnutí strachu, který vedl ke špatnému přerozdělování finančních prostředků.

Podobný vzorec můžeme vidět i dnes, zejména pak v otázce změny klimatu. Ano, klimatické změny jsou sice reálným problémem, který je však potřeba zasadit do širšího kontextu. Nejde o žádnou existenční hrozbu, jak se nám někteří snaží namluvit. Naopak, během posledního století klesl počet úmrtí spojených s přírodními katastrofami – jako jsou bouře, povodně, sucha a požáry – o pozoruhodných 98 %. Ne že by se životní prostředí kolem nás neměnilo, ale lidé jsou dnes díky inovacím a větší adaptabilitě odolnější.

Realita je zkrátka taková, že nestojíme na pokraji zkázy. Neměli bychom se proto nechat zastrašit senzacechtivou rétorikou, která požaduje utrácení bilionů dolarů na nefungující klimatickou politiku. Soustřeďme se raději na praktická a chytrá řešení, která mohou skutečně něco změnit. V případě klimatických změn jde především o investice do inovací v oblasti zelené energie. Také bychom se měli zaměřit na jednu z největších ekologických výzev současnosti – znečištění vzduchu v interiéru – a zachránit tak tři miliony lidských životů ročně. Jak? Zejména díky prosperitě a lepšímu přístupu k čisté, levné a spolehlivé energii.

Den Země by neměl být důvodem k panice, nýbrž oslavám obrovského pokroku, kterého jsme v oblasti životního prostředí dosáhli – a kterého ještě dosáhneme, pokud se vydáme cestou prosperity.