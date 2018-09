Dětem ze Sýrie je třeba pomoci, ale představy Šojdrové jsou dost naivní, říká šéfka Mezinárodního dětského kříže

S lidoveckou europoslankyní Michaelou Šojdrovou, která vyzvala Česko k přijetí 50 dětí ze Sýrie, se v ­pátek sejde předseda vlády Andrej Babiš. Ten na setkání pozval také prezidentku Mezinárodního dětského kříže Taťjanu Horákovou, která však nepřijde, protože je mimo ČR. Lékařka, která vede cvičení lékařů a zdravotníků pro působení ve válečném prostoru, pro poskytování pomoci raněným pod palbou, přímo v ulicích, v ­mobilních polních ošetřovnách apod., svůj pohled na otázku přijetí syrských dětí zformulovala v následujícím textu.

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÝ KŘÍŽ - CROIX INTERNATIONAL D’ENFANTS Mezinárodní humanitární organizace lékařů (a spolupracovníků) na pomoc zraněným a nemocným dětem v­ oblastech válek a jiných krizí. Za více než dvacet let činnosti zemřelo 24 lékařů, osm zdravotníků a 13 spolupracovníků této humanitární organizace.

Kvůli aktuálnímu tématu, o kterém píši, je zbytečný, k ničemu nevedoucí mediální rámus. Takováto témata se neřeší skrze média. Jinak budí dojem, že nejsou upřímná a sledují jiný cíl.

Hned na začátku, při vší úctě k paní europoslankyni Michaele Šojdrové, musím napsat, že v této problematice nemá jasno, stejně tak jako v pojmech a již vůbec ne v tom, komu a­ jak je potřeba pomoci.

Paní europoslankyně říká, že raději než aby používala pojem sirotky říká, že jsou to děti bez doprovodu. Myslí ty, které navštívila v Řecku. Pokud jsou to děti bez doprovodu – a ano, jsou jich tisíce – nejsou to s jistotou sirotci. Komu tedy pomáhat? Sirotkům nebo těm, které jsou bez doprovodu? A jak jim pomoci? Znamená to, že k­ nim nelze jako k sirotkům přistupovat. Pojmy a jejich obsah musejí být jasné. Když jde o lidi, nelze tápat.

Mnohé z těchto několika tisíců dětí jsou na pochodu z vlasti již několik let. Ti, kterým dnes je 16–17 let, byly na začátku konfliktu v Sýrii malé děti, ty, kterým je dnes 12, byly šestileté i mladší.

Masový exodus začal již v roce 2012. Lidé migrovali po vlasti, utíkali z míst bojů do bezpečí a pak i za hranice. Byly to davy zoufalých, vyděšených lidí, kteří, mnohdy v šoku, mnohdy pod vlivem davové psychózy, prostě táhly s jinými. S těmito davy táhly také děti, které se ve válečném zmatku ztratily rodičům. Dav šel a děti s ním. Mnohé byly nemocné, s horečkami, mnohé raněné, neošetřené nebo ošetřené neodborně. A ­mnohé z nich cestou umíraly. Toto není, prosím, povídka, toto jsme v té době na místě zažívali a nebyli schopni pomoci. Byli jsme bezmocní. Také jsem o tom v roce 2012, 2013 informovali média. Co tehdy dělali politici různých úrovní, z různých zemí? Tiše sledovali, jak se konflikt rozrůstá do obludných rozměrů, mnozí podporovali, hecovali... To paní europoslankyně, doufám, také postřehla.

Takže, děti bez doprovodu mohou mít někde aspoň jednoho z rodičů nebo jiné příbuzné a pomoci je potřeba jinak. Především je potřeba vytvořit jim podmínky doma, v jejich vlasti. Ano, za pomoci nás všech, protože jsme solidární, myslím si, že Česká republika je solidární velkoryse a zodpovědně. A rozumně.

Je potřeba neprodleně vrátit tyto děti do vlasti, naučit je vlast milovat a ­pomoci jí. A pak je také na mezinárodních institucích, aby při hledání rodičů nebo jiných příbuzných pomohly. Není snad třeba zdůrazňovat, že ve vlastním prostředí, v zemi s vlastní kulturou, v rodné vlasti bude těm dětem nejlépe, protože budou doma. Vzít je z uprchlického tábora a bez jejích souhlasu nebo aniž by ty dospívající nebo i menší věděli a chápali, kam je odvážejí a proč, by bylo spíše nelidské, než pomáhající. To opravdu není dobytek, že jej chytneme za řetízek a odvlečeme, kam chceme. A­ v­ Evropě nám zatleskají! Takto tedy ne!

Přenesme veškeré snažení na půdu evropských institucí

Chce-li paní europoslankyně opravdu a upřímně pomoci dětem, žijícím v uprchlických táborech v Řecku a­ Itálii, pak by bylo opravdu humánní přenést veškeré snažení na půdu evropských institucí. S výhodou, že paní europoslankyně pracuje v oblasti pomoci dětem. Tam je potřeba s plným nasazením udělat všechno pro to, aby na osvobozená území Sýrie všichni, kdož jsou solidární, poslali dostatek zateplených velkokapacitních stanů, kde budou děti spát, stanů jídelen, učeben, polní kuchyně, potraviny, zdravotníky, učitele. Ti by měli být také především z vlastních řad, tedy ze Syřanů. Tam je potřeba vzdělávat je a část dne vést k práci na obnově země. Ony jsou teď vytrženy ze svého prostředí, apatické k dění, nechápou, proč jsou často v nelidských podmínkách, někde v cizím, jsou manipulovatelné.

Děti v uprchlických táborech, jakéhokoliv věku, by již neměly být považovány za uprchlíky před válkou. Větší část země je osvobozena, tedy míra nebezpečí a válečného ohrožení již není tak aktuální jako před léty. Tam má paní europoslankyně obrovské možnosti pomoci. A také je potřeba vyvíjet na půdě evropských institucí úsilí k tomu, aby byl vynucen mír, aby nebyly podporovány skupiny al-Káida, Islámský stát, nebo jakékoliv jiné, protože ani takzvaná umírněná opozice není umírněnou opozicí. Známe to z vlastních letitých zkušeností, z práce v tomto prostoru. Všem jde o ­zachování kmenového stylu života, blízká jim je šaría. Jeden z našich tamních spolupracovníků to vyjádřil takto: „Džihádista ti uřízne hlavu, aniž by mrknul okem, umírněný ti ji klidně uřízne také, ale poví ti: promiň.“

Bezcitnost? Podívejte se do vlastních řad

Nyní k termínu „sirotek“. Uvedu příklad. Když jsem v polních podmínkách musela okamžitě amputovat dolní končetinu malému, snad tříletému chlapečkovi, protože se držela na kousku svalu, našli jsme ho v náruči mrtvé matky a otce, který je kryl vlastním tělem. Tři další děti se v hrůze a ­panice rozutekly dříve, než jsme je stihli zadržet a pomoci i jim, protože také měly zranění. Další jsem na poslední chvíli dostala na vzduch z břicha mrtvé matky, která ho nestihla porodit. To byly sirotci. Jistě, to jsou děti, které potřebují pomoc a ochranu.

Je dost udivující, že si paní europoslankyně všimla sirotků nebo trpících dětí sedm let od začátku války, tři roky poté, co kulminovala uprchlická vlna v Evropě a způsobila krizi. Také mě překvapuje, že přichází s počtem 50 sirotků, s návrhem na status dočasné ochrany, o co jsem žádala vládu již před třemi roky. Toto paní europoslankyně zřejmě ví od svých stranických kolegů, kteří bohužel ve vládě náš požadavek ne že nepodpořili, ale nevyvinuli žádnou iniciativu ve smyslu našeho návrhu. Tudíž, kritiku o bezcitnosti by bylo potřeba adresovat do vlastních řad. Nebudu na tomto místě konkrétní. Tehdy bylo potřeba bouchnout do stolu ve vládě a lidovečtí ministři měli pomoc sirotkům po zraněních, které jsme neměli kam uložit, prosazovat a vynutit.

O aroganci a ignorantství tehdejšího premiéra se raději zmiňovat nebudu. Zbytečné byly naše snahy sirotkům pomoci. Pan expremiér Bohuslav Sobotka nereagoval na naše prosby, na rozdíl od současného premiéra, který s námi komunikuje v každou denní i noční dobu, vždy, když se na něho obrátím. Zajímá se, naslouchá. Mimochodem, z bezcitnosti ho obviňovat není na místě z několika důvodů. Jeden příklad: když jsem ho někdy v roce 2013 žádala o pomoc přes prostředníka, byl v zahraničí, byla neděle odpoledne. Stačilo mu říct, že potřebujeme prostředky na transfer osmi těžce raněných dětí do bezpečí a odborné péče. Na víc se neptal, rozhodl.

Apel paní Šojdrové na manželky pana prezidenta a pana premiéra je úsměvný, protože není problém v přijetí, ale v celém, problematiky velmi neznalém, záměru paní Šojdrové.

Přivézt do země děti jakéhokoliv věku, vystresované dlouhou válkou, trpící posttraumatickými stresovými poruchami a syndromy a umístit je do cizích rodin je absurdní a neakceptovatelné, je to další stres, ne pomoc. Jazyková bariéra, jiná kultura. A je třeba počítat s nebezpečím ne pouze možné radikalizace, ale také s kmenovými zvyklostmi, že desetiletá dívka v některé naší rodině může být cílem záměru 16–17letého hocha, že si z ní bude chtít udělat manželku.

Obtíže pro obětavé rodiny, stres pro děti

Jistěže, naši lidé mají soucit, jsou otevřeni k pomoci. Tato země má tradici v pomoci dětem z válek, má hodné, obětavé lidi. Uznání si zaslouží všichni, kdo pomoc nabídli. Jenomže si vůbec neuvědomují, co by to obnášelo, co to všechno znamená, co by je čekalo. Jak neskutečně obtížné by to bylo pro ty obětavé rodiny a jak smutné, bolestné, deptající pro ty děti. Byla by to pomoc?

Představme si ovšem situaci, že v ­té rodině, kam bychom dítě doslova strčili, aniž by tam chtělo být a chápalo proč, bude vidět mámu a tátu jiných dětí – a ono? Kde je jeho máma s tátou? Stres z toho, jak ta hodná paní, která si ho do rodiny vezme, poví: „Umyj si zuby, máš čisté ruce, převlékni si to špinavé tričko“, když nezná jazyk a dítě nebude vědět, co mu povídá. Další stres. Pak stravování. Je to dítě z jiného kulturního prostředí, s jinými zvyky.

Ty děti, aby se vzpamatovaly, navíc v cizím prostředí, by potřebovaly odborně vzdělané pečovatele. Odborníky na výchovu dětí z války, psychology a podobně, mluvící aspoň částečně jejích jazykem.

Ochota našich lidí by musela směrovat k pomoci finanční, materiální, ale ne v přijímání těch dětí do svých rodin. To v žádném případě!

Jinak je to pouhé gesto, směřující ke světu, aby se vidělo, jak jsme hodní. Ale o to přece nejde a nesmí jít, pokud to má být pomoc.

Nelze si brát vzor z okolních zemí, radit se s britskou poslankyní, jako bychom zde byli negramotní a nesvéprávní. To považujeme doslova za urážku našich lidí a jejích schopností. Je třeba respektovat vlastní možnosti a ­především specifika potřebné pomoci, je třeba k problému přistupovat zodpovědně, se znalostí věcí, s rozumem, ne ve snaze uspokojit neschopné unijní úředníky.

Status uprchlíka již postrádá opodstatnění

Ti, kdo ČR zvenčí kritizují, nevědí, o čem to všechno je a hrají si na zachránce, lidumily, solidární excelence, ale tak to nefunguje.

Vybrat děti není stejný úkon, jako vybírat zboží, tam jsou potřeba především lékaři, ne úředníci.

Náš záměr je docela jiný, promyšlený, adekvátní potřebám té skupiny dětí, kterým chceme pomoci. O tom budeme dál jednat s předsedou vlády. U stolu, bez mediálně vyvolávaných negativních emocí, bez obviňování, že ten nebo onen je bezcitný, ale se záměrem udělat všechno, aby se dosáhlo cíle.

K přerozdělování uprchlíků podle evropského požadavku jsem se jasně a nekompromisně vyjádřila ve svém dopise předsedovi Evropské komise panu Jeanu-Claudeovi Junckerovi. Jenom lidé, kteří neznají válečné útrapy především dětí, kteří uvažují bez zodpovědnosti, mohou přicházet s návrhy typu povinné přerozdělování, povinná solidarita nebo s kritikou, že konáme bezcitně.

Je potřeba všeobecně zdůraznit, že válka již zuřivě nehoří, tudíž je potřeba jasně a nekompromisně říci, že status uprchlíka, mluvíme-li o Sýrii, již postrádá opodstatnění. Je potřeba lidi vrátit domů, aby pomohli válkou zdevastované vlasti, aby si budovali nové domovy, školy, nemocnice, komunikace. Aby byla Sýrie opět tak krásnou zemí, jako byla před válkou. Žádná jiná cesta není správná. A není ani lidská. To je taková falešná solidarita, bez logiky, bez ohledu na ty, ke kterým by pomoc měla směrovat a­ jak.

Politikům v unijních institucích se situace vymknula z rukou, problém jim přerostl přes hlavu a nevědí si s ­ním rady, proto házejí odpovědnost na jiné a obviňují je z bezcitnosti.

Dětem je potřeba pomoci, to děláme ve válkách 26 let, ale představy paní Šojdrové jsou dost naivní. Bylo by opravdu vhodnější, kdyby to přenechala lidem, kteří mají jasno a umí to lépe, mají ucelenou koncepci, postavenou na odborném přístupu, samozřejmě lidském, zohledňujícím jednoznačně a především pouze potřeby těch, kteří pomoc potřebují. Nechat tyto věci těm, kteří mají zkušenosti, kteří se nevzbudili pět minut po dvanácté a nechtějí to mít jako politický bonus.

Omlouvám se paní europoslankyni, ale prosím, aby pomohla v nastíněných intencích, kde má široké a skutečně smysluplné pole působnosti.

Co udělat

Závěr: je potřeba neprodleně přehodnotit status válečného uprchlíka ze Sýrie a vrátit většinu Syřanů z­ uprchlických táborů do vlasti. Není už důvod poskytovat jim azyl. Třeba posílit počtem a kompetencemi úředníky, kteří budou v tomto konat urgentně. Tím nejvíce pomůžeme válkou postiženým. Pak se uvidí, kdo pomoc skutečně potřebuje i mimo svou vlast.

Návrat domů by měl platit, jak již jsem napsala, i pro tisíce „dětí bez doprovodu“, žijící v uprchlických táborech v Řecku a Itálii.

Jejích pobytem mimo svoji domovinu se jejich problém neřeší, tudíž jim to vůbec nepomůže. Tato varianta byla aktuální ještě před třemi roky, samozřejmě v jiném provedení, než jak to navrhuje paní europoslankyně Šojdrová.

Předem se ohrazuji proti případnému nařčení z bezcitnosti. Vedu Mezinárodní dětský kříž, mezinárodní humanitární organizaci lékařů na pomoc raněným a nemocným dětem v­ oblastech válek a jiných krizí 26 ­let, několik let jsem jako válečný chirurg zachraňovala se svými kolegy raněné, především děti. Máme jich na kontě velký počet. Stejně tak jako naše padlé a velký počet raněných. Právě proto, že máme soucit, jisté mravní i­ profesní principy, nasazujeme zdraví i životy.

Autorka je prezidentkou Mezinárodního dětského kříže. Text je současně stanoviskem organizace, kterou reprezentuje.