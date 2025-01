Že se rodí málo dětí? Mírněme paniku, v jistém smyslu dobrá zpráva

Trochu bych mírnil paniku. Tímhle tempem by Česko „vymřelo“ za 605 let, a ještě to dorovnává migrace. Ale hlavní myšlenka tohoto textu je jiná a sdělím ji hned na začátku.

To, že se rodí méně dětí, není nic strašného. Není to podle mě žádná špatná zpráva, jak se to zpravidla podává. Dokonce je to v jistém smyslu zpráva dobrá.

Mohl bych předkládat na začátek zjednodušené argumenty, že když bude lidí méně, trochu se tím vyřeší problém s dostupností bydlení. Nebo že to nahrává nižší nezaměstnanosti. Nebo že Lucembursko má jen 660 tisíc obyvatel, a jak nám pěkně prosperuje. Nebo že to bude ekologicky udržitelnější. Nebo že je obecně lepší žádné děti nemít než se o ně špatně starat. To vidíme denně kolem sebe a nemusí jít jen o týrání. Znám spoustu párů, kde holka řekla příteli: „Buď dítě, nebo se s tebou rozejdu!“ Tak jak to může dopadnout...

Ale samozřejmě je to všechno trochu složitější. Možná podstatnější je, že ten úbytek porodnosti je přirozenou reakcí na to, jak se společnost kolem nás vyvíjí. Skoro by se chtělo až říci „adaptací“.

Mít děti není levné. Já sám třeba děti nemám a také k tomu došlo celkem přirozeně, ale mohlo to klidně dopadnout i úplně jinak. Byly doby, kdy jsem byl v práci tak vytížený, že nevím, kam bych ty děti „narval v programu“, také nebyla zrovna na obzoru vhodná žena – a abych to nesváděl jen na práci, také jsem si chtěl zachovat trochu nezávislosti.

Proč jsme na světě

Jeden můj bývalý kolega tvrdí, že „jsme přece na světě od toho, abychom měli děti, a od ničeho jiného“. Já říkám, že jsme na světě, abychom ho poznali a něco pro něj udělali.

Zajímavá je ještě jiná věc. Ten společenský tlak, aby lidé děti za každou cenu měli, že je to taková „povinnost“. Třeba populární argument, že když se nebudou rodit děti, nebude mít kdo vydělávat na důchodce. Jako kdyby neexistovala jiná řešení.

Třeba i ta docela dobrá penzijní reforma, kterou navrhla současná vláda. Miluji i argument, že když nebudeme mít děti, pak je „za nás“ budou mít migranti, kteří sem přijdou z kulturně odlišných zemí a „pohltí nás“. To mi přijde absurdní.

V tomto bych hodně polemizoval s kolegou Martinem Zvěřinou, který píše komentáře vnímající menší porodnost jako „problém“. Jeden měl titulek: „Mluvení porodnost nezvýší, musíme změnit přístup.“ „Společenská situace je od roku 1989 nastavena v Česku tak, že na prvním místě je jedinec (každý z nás) a jeho potřeby a teprve pak komunita, společnost či národ,“ píše Zvěřina v jednom z textů.

„Podle demografky Slabé bychom měli s dnešními středoškoláky a vysokoškoláky více mluvit o tom, že čas na nejzdravější a přirozené rozmnožování máme všichni omezený,“ píše Zvěřina v jiném textu.

Jedinec a sobectví? Bezdětnost má i svá rizika. Riziko větší osamělosti ve stáří nebo riziko toho, že mě jako bezdětného KDU-ČSL diskriminačně zdaní. Podobné hovadiny občas dává do programu.

Aby nevznikla mýlka, nejsem žádným propagátorem bezdětnosti. Záleží na každém člověku, jak si to zařídí. Nebylo by tedy lepší nechat lidi na pokoji, ať si takovou ryze osobní věc rozhodnou sami?