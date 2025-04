Čas bezcitnosti si žádá tresty i pro mladší děti. Daleko víc ale potřebují výchovu a nápravu

Slovensko, Rakousko, Německo, Maďarsko, Itálie nebo třeba Bulharsko. Tady všude je trestní odpovědnost dětí od čtrnácti let. V Řecku, Polsku, Francii pak třináct let, v Nizozemsku nebo v Severním Irsku dokonce dvanáct let, v Anglii, na Maltě a na Kypru od deseti let a extrémem je Skotsko, kde jsou děti trestně odpovědné už od osmi let. Naproti tomu třeba v Belgii jsou lidé odpovědní až po dovršení své plnoletosti.

Je tedy snižování trestní odpovědnosti správnou cestou? Za mě rozhodně ano, už ve čtrnácti letech jsou děti dostatečně zralé a schopné chápat následky svého jednání, rozuměj rozumově a mravně vyspělé, ale je potřeba říci, že daleko více než trest potřebují výchovu a nápravu. Samotné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti problém nevyřeší, a pokud ji snížíme na úroveň, která byla už za první republiky, je potřeba dodat, že následně opatření vůči pachatelům musí být taková, že s nimi bude zacházeno jako s dětmi. Naopak u vyšší hranice má být zacházení s dětmi podobné tomu, jaké je u dospělých.

Tedy snižme hranici na čtrnáct let, ale věnujme se mladistvým delikventům více, pracujme na prevenci kriminality dětí, ukazujme a vysvětlujme jim následky. A nebojme se přiznat, že se to děje a že ne všechny děti jsou svatoušci, navzdory tomu, že „přece vždycky zdravily“. Děti jsou dnes, ať chceme, či nikoliv, bezcitnější než dříve – a je jedno, jestli vlivem doby jako takové, anebo sociálních sítí a toho, co na nich vidí.

Bez facek, nebo rozumně?

Je třeba si přiznat, že v mnoha případech společnost selhala, mnoho dětí, které se dopustily násilí, mělo už v minulosti jiné výchovné problémy. Ale namísto rázného řešení přišly jen opatrné snahy dítě polepšit, které mnohdy nikam nevedly a byly spíše jen teoretizováním než konkrétním řešením. Opatrné z obavy, abychom to s tresty nepřehnali. Jenže jsme na druhé straně přehnali benevolenci, v níž děti vychováváme a co jim dovolíme.

Hranice mezi tím, jak tvrdý má trest být, aby byl dostatečný, ale aby nebyl až příliš tvrdý, je strašně tenká a nalézt ji neskutečně složité. Jenže právě v tu chvíli by měli nastoupit odborníci a říci, jak situaci řešit. Pokud si o tuto pomoc neřekneme nebo se budeme tvářit, že trestem jsou neustálé promluvy a terapie, nic se nezmění. Někdy je prostě potřebný trest. Jasný trest.

A teď druhý extrém. Neříkám, že je třeba děti fackovat hlava nehlava, tím akorát jako rodiče přiznáme vlastní slabost, ale protiextrémem je plošný zákaz fyzických trestů, který se řeší po celé Evropě. Opravdu je potřeba plošný politický zákaz k tomu, abychom jako společnost přistupovali k výchově dětí rozumně? A nenastane mnohem větší problém v tom, že spousta rodičů zcela rezignuje na výchovu z obavy, aby sami nebyli trestáni za to, že dají dítěti na zadek?

Pojďme výchovu namixovat. Rozumně. Není to jednoduché, obzvlášť když má člověk dvě řešení, ale jen jednu možnost.