Vymíráme dobrovolně, no a co? Zatím to není žádná katastrofa, ale mohla by být

Za prvé, mladé páry, pokud to jsou vůbec páry, a nikoli dva náhodně se potkávající solitéři, dnes odkládají rodičovství, ženy často do té míry, že pak první dítě mají v natolik pozdním věku, že jich nestihnou mít víc. Za druhé, přibývá těch, kteří děti mít nechtějí vůbec, těm společenská situace velmi nahrává, život bez dětí je mnohem pohodlnější, bezstarostnější a blahobytnější.

Kolik lidí doopravdy děti mít nemůže je sporné, nezřídka svou „neplodnost“ léčí páry, které nejvhodnější roky k reprodukci trávili třeba tím, že si užívali svobody.

Rodičovství je totiž všechno možné, jen ne svoboda. Musíte být opravdu dost bohatí, aby vás potomek, případně více potomků, v ničem neomezovali a i pak je sporné, zda je správné, odpovědné a prozíravé svěřovat vlastní děti cizím lidem. Stěžoval si mi kamarád žijící v New Yorku, že jeho dcerka žvatlá albánsky, měli totiž albánskou au pair.

Jinak to nešlo, museli se ženou pracovat, aby mohli domácnost se dvěma dětmi udržet finančně v chodu. V Česku jsme chudší a au pair je služba, kterou si může zaplatit málokdo, ale o to větší je tlak na matky, aby krátce do porodu zamířily do „pracovního procesu“. S podobnými problémy se potýkají téměř všechny vyspělé země a žádná na nízkou porodnost nenalezla „lék“.

Změna životního stylu

Společenská situace je od roku 1989 nastavena v Česku tak, že na prvním místě je jedinec (každý z nás) a jeho potřeby i „potřeby“, a teprve pak komunita, společnost či národ. Už několik desítek let sice většina politiků mluví o tom, jak je potřeba podporovat mladé rodiny, ale nijak zvlášť to není vidět. Přitom třeba důchodový systém stojí na premise, že potomků je a bude přinejmenším stejně jako rodičů.

A i když vymíráme dobrovolně a zatím nijak dramaticky, úbytek obyvatel je maličký a naprosto nesrovnatelný s demografickým propadem po obou světových válkách a už vůbec ne s učebnicovým příkladem třicetileté války, kdy se mluví i o redukci obyvatel Evropy na méně než polovinu. Čili, mnohem větší a ostřejší propady jsme překonali a nevyhynuli jsme.

Momentálně máme štěstí, protože se na námi uvolněná místa tlačí přistěhovalci, je a bude výhradně na nás, zda budou přínosem pro společnost, nebo naopak přítěží a rozkladným elementem. Naše cílevědomé vymírání tedy nemusí být nikterak dramatické.

Jedno je však jasné, porodnost se nezmění, pokud se nezmění náš životní styl postavený na nekonečném hédonismu, do kterého patří potomstvo jen jako doplněk, někde na úrovni domácího mazlíčka pro radost. Dokud opravdu nedoceníme mateřství či rodičovství, mladí dobrovolně rodit nezačnou. S nízkou porodností dnes zápasí i země, které byly symbolem populačního růstu, jako je Čína, Indie či Jižní Korea.

Možná jsme jako živočišný druh dospěli k dobrovolnému konci, z čehož mohou mít radost ekoaktivisté bojující proti přelidnění, ti se ale nějakého vyhynutí lidstva hned tak nedožijí. Možná se nic neděje a příští generace se „vzpamatují“, těžko říct, dějiny jsou příběhem s otevřeným koncem a vznik a zánik živočišných druhů je normální.

Pokud se někdo s touhle realitou nechce smířit, nechť se obrátí na politiky, ti mohou na společenské změně pracovat nejúčinněji. Na druhé straně, nemáme-li sami zájem na potomcích, má vůbec cenu do nich někoho nutit?