Zelení Khmerové proti přehradě. Děti Země trvají na svém, i kdyby měl zhynout svět

Ta podala žalobu, jež napadá územní rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj. Jde o stavbu přehrady Nové Heřminovy na řece Opavě. Přehrady, která má chránit před povodněmi města a obce hlavně na Krnovsku a Opavsku.

Ano, byl to sporný projekt. Rozhodovalo se mezi dvěma variantami: přehrada, nebo suchý polder? První projekt byl propracovanější, dražší a vyžaduje částečné vysídlení vsi Nové Heřminovy. Druhý projekt byl levnější a vesnici by zachoval. Názory se různily, jak to bývá. Nicméně stát se v roce 2008 rozhodl pro první variantu, stavbu přehrady, čímž spor skončil. A kdo si i pak myslel, že ještě neskončil, o potřebě rychlé realizace protipovodňové ochrany přesvědčily ničivé záplavy loni v září, jež páchaly největší škody právě na Krnovsku a Opavsku.

Souhlasíte se stavbou přehrady Nové Heřminovy? celkem hlasů: 397 Ano 94 %(375 hlasů) Ne 5 %(18 hlasů) Je mi to jedno 1 %(4 hlasy)

Podají-li v této situaci Děti Země žalobu proti územnímu rozhodnutí, už to přestává být spor hydrologický, stavitelský, ekologický či ochranářský, ale stává se z toho téma společenské. Zůstává dost lidí přesvědčených, že suchý polder by byl variantou stejnou (z hlediska ochrany před povodněmi), ba lepší (z hlediska nákladů, zachování vesnice a ochrany krajiny). Jenže nikdo z nich – ani známé Hnutí Duha – nepřikročil k žalobě či jinému kroku, na který by bylo po nedávných povodních nahlíženo jako na sabotážní.

Děti Země nejsou amatéři, ale zkušení lobbisté. Miroslav Patrik není žádný divous, ale vystudovaný přírodovědec a šedesátník. Opírá-li žalobu o to, že MMR se nevypořádalo s připomínkami Dětí Země (z 36 jich zahrnulo jen tři), můžeme mu věřit. Ale právě tady se vracíme k heslu z úvodu. Budiž spravedlnost, i kdyby měl zhynout svět. Děti Země chtějí prosadit, aby stát rozhodl o jejich připomínkách. Přesně podle paragrafů a zásad spravedlnosti. Ale pomíjejí společenský dopad onoho kroku, to, že pro většinu občanů, politiků i médií jsou to obstrukce či sabotáže ochrany před povodněmi.

Úhrnem: Děti Země teď výrazně přispěly k tomu, že dost lidí (od přírodovědců po racionální aktivisty) dostane nálepky škůdců, zločinců, ekoteroristů, Zelených Khmerů. Přispěly k tomu, že i na běžné akce na ochranu přírody či krajiny budou mnozí nahlížet jako na snahu sabotovat vše, co tu vzniklo od neolitické revoluce. Jistě, snaze Dětí Země o spravedlnost nelze v právním státě bránit. Ale stojí snad za to všechno?