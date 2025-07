Opravdový dětský ombudsman. Snad sněmovna vybere skutečně kvalifikovaného člověka

Jde tedy o pochybnosti zcela zbytečné a nepřípadné i z dalších důvodů. Bylo nezbytné postupovat podle tzv. Pařížských principů, které jsou dnešní evropskou představou, jak zajistit účast občanů na volbě při obsazování podobných funkcí. Poslanecká sněmovna by musela nejprve vytvořit a potom i zvolit komisi složenou ze zástupců občanské veřejnosti, dětí, představitelů vědecké obce a konečně ze zástupců neziskových organizací.

Jistě si každý dokáže představit, že vybrat z desítek neziskovek ty vhodné k účasti na práci komise anebo z dětí mnoha osudů a podmínek života ty pravé nebude jednoduché nebo to naopak bude naprosto formální. Nelze se proto divit, že Poslanecká sněmovna v tomto volebním období již nemá žádný čas pro takové složitosti a bude je muset přenechat až sněmovně vzniklé z podzimních voleb.

Tato komise pak ve veřejném slyšení posoudí vhodnost kandidátů, které po dvou navrhne prezident republiky, Senát a Konference rektorů. Což podle mého názoru zpochybňuje odpovědnost a důvěryhodnost výběru těch navrhujících, ale naštěstí to nemá žádný význam. Doporučeními této komise není sněmovna nikterak vázána a zvolí si z kandidátů toho, koho sama chce! Kdyby tato poslední věta platila již dnes, mohl být dětský ombudsman zvolen k 1. červenci.

Kdo o tom něco ví

Druhým problémem je „kvalifikace“, kterou by měl mít kandidát na dětského ombudsmana. Podle zákona, mimo dalších vzdělanostních i morálních předpokladů, taková osobnost „za období předchozích 10 let má nejméně 5 let praxe v oblasti ochrany práv dětí“. I když lze tyto pojmy vykládat různě, jsem přesvědčen, že zákonodárce neměl na mysli člověka, plujícího institucemi, který se s dětmi a jejích právy zabýval jen administrativně, ale toho, kdo s případy jednotlivých konkrétních dětí se zabýval v rodinných, v opatrovnických nebo rozvodových sporech.

Instituci by neprospěl ten nebo ta, kdo by sice formálně splňoval podmínku práce s dětmi, ale nikoliv se skutečným významem a smyslem těchto slov. Tedy ten, kdo jen v posledních letech se mihl členstvím v tom bezpočtu ziskových i neziskových organizací vyjadřujících se, často roztodivně, k právům dětí, ale o problémech konkrétního dítěte má často jen globální představu.

Co lze ještě napravit

V Poslanecké sněmovně již mnoho měsíců leží neprojednaný návrh zákona od poslankyně Válkové, který předpokládal vytvoření malých pracovišť dětského ombudsmana i v několika krajských městech, aby práce s dětmi mohla být vykonávána přímo na konkrétním místě. Lze to do jisté míry srovnat s nynějším požadavkem nově jmenované nejvyšší státní zástupkyně, aby pobočka jejího úřadu, sídlícího v Brně, byla zřízena i v Praze, neboť z jediného místa je obtížné vykonávat takovou práci. U práce s dětmi je to jistě nejméně obdobné, ale zákon poslankyně Válkové nenašel u politiků potřebné pochopení. Hledali levnější variantu… Snad by to u dětského ombudsmana bylo možné, třeba dodatečně, ještě napravit…

Tyto úvahy budou mít větší význam až v příštím roce, kdy se bude o volbě dětského ombudsmana skutečně vážně uvažovat. Podle mne je důležité, že úřad byl zřízen, jeho povinnosti jsou řádně vykonávány a OSN, Rada Evropy a ti další, kteří nám nezřízení této instituce léta vytýkali, mohou být spokojeni. Než přijdou s něčím dalším…